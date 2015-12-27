Burası Malatya Havaalanı

AKP Milletvekili Öznur Çalık, havaalanı terminal binasına yapılmakta olan AKS ilavesinin Haziran’da tamamlanacağını, geçen yıl iç ve dış hatta toplam 4049 uçuşun gerçekleştirildiği havaalanında böylece daha iyi koşullarda hizmet verileceğini bildirdi.

Çalık’ın konuya ilişkin girişimleri ve açıklamalarına ilişkin olarak TBMM’deki sekreteryasından yayınlanan bülten şöyle:

“Malatya Erhaç Havalimanındaki mevcut terminal binasına yapılacak olan AKS ilavesi ile ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdalla görüşen Milletvekili Öznur Çalık, çalışmaların 28 Haziran 2010 tarihinde tamamlanacağını belirtti.

Öznur Çalık 20 milyon 818 bin TL harcanarak Paralel Taksiyolunun piste dönüştürülmesi işinin tamamlanmasının ardından daha fazla yolcu kapasiteli uçakların kullanabilmelerine olanak sağlandığını ve Erhaç havalimanındaki uçuş ve yolcu sayısında meydana gelen artış neticesinde mevcut Terminal binasının yetersiz kaldığını belirterek, Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde pistimizi genişlettik, havalimanı yolumuzun bölünmüş yol olarak inşasını tamamladık. Haziran ayında tamamlanacak yeni AKS ilaveleriyle de yolcularımızın ihtiyacını karşılayacak yeni bir Terminal binasına kavuşarak Malatyamızın hak ettiği modern bir Havalimanına kavuşacağız. dedi.

AKS ilavesinin 2010 Haziran ayında tamamlanması ile ilgili herhangi bir gecikmenin yaşanmayacağını ifade eden Öznur Çalık Malatyamıza yakışan bir Terminal binası kazandırabilmek adına çalışmalarımız sürüyor. Mevcut Binamızın her iki yanına olmak üzere sekiz AKS ilavesi yapılarak şu an 4161 m2 olan Terminal Binamız 8151 m2 kullanım alanına kavuşacaktır. Kullanım alanları İç Hatlar Check-İn Salonu 373 m2den 863m2ye, İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu 245 m2den 368 m2ye, Uçağa gidiş Kapısı İç Hatlar ve Dış Hatlar şeklinde ayrılarak 290 m2den 630 m2ye çıkarılacaktır. Isı Güç Merkezi, Karşılayıcılar Binası gibi ek binaların da hizmete gireceği yeni Terminal binamız ihtiyaçları karşılayabilecek fiziki imkanlara sahip olacaktır. sözleriyle çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Malatyadan 2009 yılında İç ve Dış Hat olmak üzere toplam 4049 uçuşun yapıldığını, 236251 yolcunun geldiğini, 228443 yolcunun gittiğini ve 767 yolcunun transit yolcu olduğunu belirten Öznur Çalık, İstanbul, İzmir, Antalya, Frankfurt, Duesseldorf, Stutgart, Suudi Arabistan gibi uluslararası ve yurtiçinde Türkiyenin birçok noktasına yapılan uçuşların artık Erhaç havalimanının bölgedeki havayolu ulaşımı açından daha önemli bir noktaya getirdiğini ifade etti.

Çalık Havalimanı, hava ulaşımda karşılaşılan ilk mekan olarak Şehrimizin Vitrini pozisyonundadır. Gerek Terminal binamızın gerekse Havalimanına ulaşımda kullanılan yolumuzun Şehrimizin prestiji açısından son derece önemli olması sebebiyle Terminal binamızı Haziran ayında bitireceğiz. 18 km uzunluğundaki Havalimanı yolunun ışıklandırmasının da tamamlanmasının ardından Malatyamıza yakışır bir Havaalanını hizmete sunacağız. Bu vesileyle başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza ve ilgili Genel Müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. dedi.”