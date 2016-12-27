“Burayı Müzeler Adasına Dönüştüreceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ile birlikte çalışmaların son aşamaya getirildiği Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki kerpiç evlerde incelemelerde bulundu.

Çakır: Malatya’nın kerpiç evleri, korunması gereken değerlerdir

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çalışmaların tamamlanmasından sonra, kerpiç evlerin bulunduğu alanın vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret edip, zaman geçirdikleri nezih bir mekân olacağını söyledi.

Hava Sıcaklıklarının çok düşük olmasına ve kar yağışlarının devam etmesine rağmen çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çakır, “Malatya’mızın tarihini yaşatan kerpiç evler ilimiz mimarisine uygun olarak inşa edilmiştir. İlimizin kerpiç evleri gerçekten korunması ve yaşatılması gereken çok önemli değerler arasında yer almaktadır. Malatya’nın kerpiç evlerinin bu alanda yaşatılması ile ilgili olarak sayın valimiz Ulvi Saran döneminde bir çalışma başlatılmış ama yarım kalmıştı. Daha sonra Malatya Valimiz sayın Mustafa Toprak ile görüşerek buranın tadilat işinin bir kısmını YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) bir kısmının da Büyükşehir Belediyesine devredilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatının yapılarak kerpiç evlerin hayata kazandırılması ve Malatya halkının hizmetine sunulmasına yönelik bir çalışmayı başlattık.

İkinci etap çalışmaları içerisinde yaklaşık 3.5 milyon lira bir harcama sonucunda çalışmalar tamamlanma aşamasına getirildi. Yapılan çalışmalarda önemli olan buranın yaşatılabiliyor olmasıydı. Halkımızın hemşerilerimizin yoğun bir şekilde burayı ziyaret etmelerini sağlayacak buraya bir takım fonksiyonların yüklenmesiydi. Bu amaçla özellikle Turgut Özal Müzesi başta olmak üzere kent müzeleri projemizi bu alanda uygulayarak, bu alanı bir müzeler adasına dönüştüreceğiz. Bu alanda 5 farklı konak yapısı bulunuyor. Birbirinden bağımsız olan bu konaklarımızda iç içe geçmiş yapıya baktığınız zaman 8-9 civarında bir konak tasarımı görülmektedir. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte gezilebilir, Malatya’nın geçmişine, değerlerine ve kültürüne yönelik güzel bir müze adasına dönüştürmüş olacağız. Yapılan çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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