“Burs Sayısını Artıracağız”

Malatya Eğitim Vakfı’nın (MEV) hedefinin daha fazla öğrenciye, daha fazla burs vermek olduğu belirtildi.

Merkezi İstanbul’da bulunan MEV Genel Başkanı Metin Emiroğlu ve MEV’in Malatya yöneticileri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ESOB) ziyaret etti.

ESOB Yönetim Kurulu Üyesi Oda Başkanları’nın da yer aldığı ziyarette konuşan ESOB Başkanı Şevket Keskin, eski Bakanlardan Metin Emiroğlu’nun MEV Genel Başkanlığı’na getirilmesinin isabetli bir karar olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Malatya’nın eğitimdeki başarısızlığına değinen Başkan Keskin, “İnşallah Milli Eğitim Bakanımız ve siyasiler üzerlerine düşen görevi yaparlar. Malatya’nın eğitim başarısını yükseltmek için gerekli çalışmaları başlatmamız lazım. Çünkü ülkenin geleceği eğitime bağlı” dedi.

MEV Genel Başkanı Metin Emiroğlu ise esnafların sorunlarına temas ederek, büyük alış-veriş merkezlerinin şehir dışına yapılması gibi bir çalışma olduğunu, bunun uygulanmasını beklediklerini dile getirerek, MEV’in çalışmaları hakkında bilgi de aktardı.

Bundan böyle üniversite öğrencilerine burs vermenin MEV çatısı altında yürütüleceğini söyleyen Emiroğlu, “2012-2013 eğitim öğretim yılında 500’e yakın üniversite öğrencisine burs verdik. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise hem öğrenci sayısını hem de burs miktarını arttırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.