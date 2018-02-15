Bursa- E.Yeni Malatya Maçının Hakemi
Spor Toto Süper Ligin 22.haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Pazar günü 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Süper Lig hakemi Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligin 22.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar
Pazar günü 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Süper Lig hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesinden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Serkan Olguncan ile Mustafa Sönmez yapacak. Ankara Bölgesinden Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise karşılaşmada 4.hakem olarak görev yapacak.
Yeni Malatya Gazetesi
Doğru dürürüst yönetin be aldığınız paralar zehir zıkkım olur,Babanız dahi o takımda olsa bile yinede hile yapmayın
Ali palabıyık- Bülent Yıldırım – Cuneyt Çakır.
Yukarıdaki bu üç hakem bir Malatya’li dan daha çok maçımıza geldiler. Çok garip bir durum.
Yere yatsana yere yatsana ali palabıyık yere yatsana mac bursanın hayırlı olsun 3 puan şimdiden bursaya
eyyamcı bir hakem
Cüneyit cakir olmasin da kim olursa olsun
Tam adamını vermişler maça. Önümüzdeki maçlara bakacaz artık.