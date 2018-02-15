Bursa- E.Yeni Malatya Maçının Hakemi

Spor Toto Süper Ligin 22.haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Pazar günü 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Süper Lig hakemi Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligin 22.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18 Şubat Pazar

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar

Pazar günü 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Süper Lig hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesinden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Serkan Olguncan ile Mustafa Sönmez yapacak. Ankara Bölgesinden Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise karşılaşmada 4.hakem olarak görev yapacak.

Yeni Malatya Gazetesi