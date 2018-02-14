“Bursa Maçında Galibiyet ve Gol Sözü Verdim”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti.

Ortaya koyduğu performans ile Malatyalılardan büyük alkış alan Aytaç Kara, Evkur Yeni Malatyaspor’un Divan Başkanlığı’nı da yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek, formasını hediye etti.

Kara, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ettim. Kendilerine misafirperverliği ve de hoş sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Başkanıma Bursa maçı için galibiyet ve gol sözü verdim. Malatyaspor ekibi olarak bunu başaracağımıza eminim” açıklamasını yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çakır, Bursaspor maçından galibiyet beklediğini ifade ederek, “Yeni Malatyasporumuz futbolcularından Aytaç Kara kardeşim ziyaretimize geldi. Kendisine bu nazik ziyareti ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ederken, futbol hayatında ve yaşamında da başarılar diliyorum. İnşallah Bursa maçında da senden gol bekliyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi