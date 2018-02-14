Bursa-Y.Malatya Maçının Kanalı
Spor Toto Süper Lig’de 22.hafta heyecanı yaşanacak. Ligin 22.haftasında karşılaşmalar 16, 17, 18 ve 19 Şubat’ta oynanacak. Evkur Yeni Malatyaspor, 22.haftada 18 Şubat Pazar günü 13.30’da deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.
Süper Lig’de 21.hafta geride kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye çıkarttı ve haftayı bir sıra yükselerek, 9.sırada tamamladı.
Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği haftada, Galatasaray sahasında Antalyaspor’u 3-0’la geçerek, liderliğe yükseldi.
Haftayı 43 puanla tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci sırada yer alırken, 41 puanlı Fenerbahçe üçüncü, 40 puanlı Beşiktaş ise dördüncü sırada bulunuyor.
Ligde geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 27 puanla 9.sırada yer alıyor.
Süper Lig’de 22.hafta maçlarının programı ve yayınlanacağı kanallar şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)/beIN Sports 1
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya Stadyumu)/beIN Sports 1
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Yeni 4 Eylül Stadı)/beIN Sports 1
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)/beIN Sports 1
18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)/beIN Sports 1
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)/beIN Sports 2
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/beIN Sports 1
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) /beIN Sports 1
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 1.
Yeni Malatya Gazetesi