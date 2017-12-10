Toroğlu’dan Buruk’a Malatya Örneğiyle Tepki

Futbol ve Hakem Yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’a 4-2 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor’un, maçın hakemi Ümit Öztürk’e tepki gösteren teknik direktörü Okan Buruk’a, bir önceki hafta Evkur Yeni Malatyaspor’la oynadıkları maçın 90+3. dakikasında Malatya’nın verilmeyen penaltısı karşısında niye ses çıkarmadığını sordu.

HAKEME TEPKİ GÖSTERİNCE..

Bir önceki hafta Evkur Yeni Malatyaspor’la sahasında 0-0 berabere kalan T.M. Akhisarspor, Pazar günü İstanbul’da Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bir oyuncusu ilk yarıda kırmızı kart gören ve buna rağmen ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Akhisarspor, maçın ikinci yarısında yediği 4 golle rakibine 4-2 mağlup oldu.

Maçtan sonra konuşan Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının haksız yere atıldığını öne sürerek maçın hakemine tepki gösterdi. Karşılaşmada 10 kişi kalmasalardı rahat galibiyet alabilecekleri aktaran Okan Buruk, “Hakem burada oyuna dahil oldu, gerekeni yaptı. İkinci yarının başından itibaren şanssız iki gol yedik. Galatasaraylı oyuncuları emeklerinden dolayı tebrik ederim. Bu ayrı. Onların da verdiği bir emek var. Adil bir ortamda yarışmıyoruz. Maddi anlamda da. Bu yüzden bazen çalışmak bile istemiyorsunuz. Bugün de o günlerden biriydi. Ben böyle hakemlerin olduğu ortamda bulunduğum için çok utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Her hafta böyle olayları yaşadıklarını ifade eden Buruk, sözlerini söyle sürdürdü:

“Bizden sonrakiler alışmasın diye bunları konuşuyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Hakemlerin de takımlara saygı duyması ve emeklerini boşa çevirmemesi gerekiyor. Ümit hoca bugün bunu yaptı. O da gittiğinde üzülecektir ama çok üzüldükleri düşünmüyorum. Haftaya öbür hafta maç alacaktır. Başkanlar, oyuncular, hocalar gidiyor ama baktığınız aman 3 hafta sonra Ümit hoca tekrar maç yönetecek.”

“MALATYA’NIN BUZ GİBİ PENALTISI VERİLMEDİ, NİYE KONUŞMADIN?”

A Spor’un Takım Oyunu programının futbol ve hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Buruk’un maçın hakemiyle ilgili sözlerinin ardından, bir önceki hafta Manisa’da oynanan ve 0-0 sonuçlanan T.M. Akhisar- Evkur Yeni Malatyaspor maçının 90+3. dakikası oynanırken, Malatya’nın “buz gibi penaltısının verilmediğini” belirterek, Buruk’a o zaman hakemlerle ilgili neden konuşmadığını sordu.

Programın moderatörü Serkan Kaya ile diğer yorumcular İlker Yağcıoğlu ve Levent Tüzemen de, Toroğlu’nun “Buz gibi penaltıydı, verilmedi” sözlerine destek çıktılar.

İstanbul, iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com