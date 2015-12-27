‘Bütçe ve İş Planı’

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan seminerlerin bu hafdaki bölümü tamamlandı.

Merkezi Malatya’da bulunan ve Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı Salonnu’nda gerçekleştirilen seminerin bugünkü bölümünde, Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Serdar bayram, “Bütçe ve iş planı” konusunda seminer verdi.

Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı Serdar Bayram, “Bütçe ve iş planı” konulu seminerinde, planlı bütçe yalılması halinde hibe’den yararlanılabileceğini ifade edip, hibe programlarından nasıl yararlanılacağı konusunda ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Seminerde, ekonomik gelişme mali destek programı hakkında bilgiler de verildi.

Bu arada, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan seminerlerin 8-9 Kasım, 10-11 Kasım, 23-24 Kasım günleri de yapılacağı bildirilip, Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde de 12 Kasım günü bilgilendirme toplantılarının yapılacağı kaydedildi.