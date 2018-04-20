“Bütün Belediyelere Örnek Olsun”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, ‘Keşke’ projesine katılarak isteklerini ileten iki kız çocuğunu evinde ziyaret ederek, proje formunda yer alan hediyelerini takdim etti.

İKİ YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞUN İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal belediyecilik alanında ödüle layık görülen ‘Keşke’ projesiyle iki çocuk daha hayallerine kavuştu.

“Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm her şeye değer” diyerek sosyal belediyecilik hizmetleri arasında ‘Keşke’ projesine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ünlü ilahiyatçı Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile birlikte ‘Keşke’ projesi aracılığıyla isteklerini ileten iki kız çocuğuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

BİSİKLET, ÇALIŞMA MASASI, KOL SAATİ VE AYAKKABI ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLDİ

Çocukların ikamet ettiği Melekbaba mahallesindeki eve giden Belediye Başkanı Polat ile Prof.Dr.Hatipoğlu, mahalle sakinleri ve aile mensupları tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediye Başkanı Polat ile Prof.Dr.Hatipoğlu, yanlarında getirdikleri bisiklet, kol saati, kitap seti, ayakkabı ve diğer özel hediyeleri takdim ettiler.

Ayrıca Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla daha önceden hediye edilen çalışma masası da çocukların odasına yerleştirildi.

“BUGÜNE KADAR 830 YAVRUMUZUN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİK”

Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ‘Keşke’ projesi kapsamında bugüne kadar toplam 830 yetim ve öksüz çocuğun isteğini yerine getirdiklerini söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNCİ VE MUTLULUĞUNDAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK“

Bütün hizmetlerinin merkezine insan faktörünü yerleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Polat, “Konferansımıza katılan Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu hocamızla birlikte ‘Keşke’ projesi kapsamında bir çocuğumuzun isteklerini yerine getirmenin büyük bir hazzı ve huzurunu yaşamaktayız.Çocuklarımızın sevinci, heyecanı ve mutluluklarının hiçbir karşılığı yok, kelimelerle anlatılmaz, onların gözlerindeki sevinç pırıltısı her şeyden değerlidir. Belediyeciliğin temelinde insana hizmet vardır, bizde Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemize hizmet ederken öncelikle bütün hizmetlerin merkezine insan faktörünü koyuyoruz. İlçemizdeki 7’den 70’e bütün hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmaları bizim temel önceliğimizdir. Bizleri evlerinde çok güzel bir şekilde misafir eden aile mensuplarına teşekkür ediyorum, çocuklarımızın da vatana, millete ve bayraklarına bağlı bireyler olarak yetişmelerini Rabbim bizlere nasip etsin. İnsanlarımıza hizmet etmeyi bizlere nasip eden Cenab-ı Allah binlerce kez hamd ediyorum” diye konuştu.

“KEŞKE PROJESİ BÜTÜN KENTLERE VE BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN”

‘Keşke’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı kutlayan Prof.Dr.Hatipoğlu ise, “Öncelikle Belediye Başkanımızı böylesine anlamlı bir projeyi başarıyla uygulamasından dolayı tebrik ediyorum. Yetim ve öksüz çocuklarımızın isteklerini bir anne ve baba şefkatiyle yerine getirmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. Projenin hassas noktası manevi dokunuştur. Yetim ve öksüz insanların yanında olmak Cenab-ı Allah’ın Kuran-ı Kerim aracılığıyla dikkat çektiği, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in de çok fazla önemsediği bir konudur. Yeşilyurt İlçesinde bugüne kadar 830 yavrumuzun isteklerinin yerine getirilmesini sağlayan bu anlamlı proje bütün kentlere ve belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ödüle layık gördüğü bu projeden dolayı Başkanımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum, her yönüyle hak edilen bir ödüldür. Bu hizmetin birde manevi ödülü var tabii ki onu da inşallah ahiret de almalarını ümit ederim.Rabbim anne veya babalarını kaybeden bütün evlatlarımızın bahtlarını açık etsin, merhamet etsin ve önlerini açsın.Yetim ve öksüz çocuklarımıza bakan ve sahip çıkan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Hayalini kurduklarını isteklerinin yerine getirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşayan çocukların yanı sıra aile mensupları da gerçekleşen ziyaretten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu’na teşekkürlerini sundular.

Bülten