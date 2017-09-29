“Bütün Düşüncelere Özgürlük Alanı Oluşturmuşuz”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, yeni Türkiye’de milletin en iyi hizmeti aldığını ifade ederek, “Türkiye’nin ekseni gerçekten hizmet odaklı oturmaya başladı” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Arapgir İlçesi’ni ve ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Şahin, Türkiye’nin ekseninin hizmet odağına kaydığını ifade ederek, “Eski Türkiye’de hizmetler nasıl yapılırdı yeni Türkiye hizmetler nasıl yapılıyor. Millet daha önce devletle barışık değildi. Bir Allah’ın kulu bile devletin hizmetlerinden memnun değildi. Çünkü Devlet milletini sıkboğaz ederek, her türlü şeyine müdahale ederek devlet ayakta durmaya çalışmış ama biz gerçekten milletin taleplerine sonuna kadar sahip çıktık. ‘Milletin talepleri devletin talepleridir, hükümetin talepleridir, vekillerin talepleridir’ dedik ve her zaman hizmet odaklı çalıştık. Bunu yaptığımız zaman Amerika’sı, Avrupası, Avrupa Birliği, Rusya’sı, İsrail’i, ‘bunların ekseni kaydı’ diyerek, Türkiye’ye yön vermeye çalışanlar, Türkiye’nin yol haritasını çizmeye çalışanlar bu hükümete diş geçiremeyince yerli işbirlikçileri bazı muhalefet gruplarını yanlarına alarak veryansın ediyorlar. Türkiye’de eksen kaymadı, Türkiye’nin ekseni gerçekten hizmet odaklı oturmaya başladı” diye konuştu.

Erbil’deki referandum etkinliklerinde İsrail bayrağı açılmasına tepki gösteren Şahin, şunları söyledi:

“Orada İsrail’in yıldızlı bayraklarını sallandırmanın ne anlamı var. Gayri meşru yapılan referandumda bir kutlamanız varsa, Siyonistlerin bayraklarını niye sallıyorsunuz? Onların düşüncelerine hizmet ettiğiniz için mi acaba onlar sizi ödüllendiriyorlar. Şuanda o bölgede onlara destek veren PKK var, PYD var, İsrailliler var. Her ne kadar ‘istemiyoruz’ deseler de Amerika’sı da, Rusya’sı da, Avrupa Birliği de Barzani’nin atmış olduğu adımlardan sorumlu olarak kendilerinin üzerine düşeni yapıyorlar.”

Şahin, AKP’nin ayrım gözetmeksizin Türkiye’nin her noktasına hizmet götürdüğüne dikkat çekerek, “Özgürlük derken neyi kast ediyoruz. Özgürlük yalnız belli bir ideolojinin mensubu olan insanlara özgürlük tanımıyoruz. Biz bütün ideolojilerin hakim olmuş oldukları ve taşıdıkları düşüncelere özgürlük alanları oluşturmuşuz. Bugün Alevi vatandaşlarımız istediklerinin tamamını AK Parti iktidarında bulmuş. AK Parti’den önce Türkiye’de yüz küsur cemevi varken AK Parti döneminde binin üzerine çıkmış. Yani bunu AK Parti iktidarı yapmış. AK Parti’ye Alevilerden oy veren var, oy vermeyen var ama gayri ekseriyeti CHP’ye oy veriyorlar. Alevileri ötekileştiren kimdi, CHP’ydi. Kürt köylerine, Kürt bölgelerine, Güneydoğu’ya hizmet gelmiyordu. Yol, eğitim, sağlık hizmetleri gelmiyordu. Bugün hangi şehre, ilçeye, köylere giderseniz gidin Kürt-Türk ayrımı yapmaksızın her tarafına Londra asfaltı gibi asfaltlar yapmışız” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi