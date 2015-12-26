”Bütün Galericileri Oraya Gönderin!”

Belediye Esenlik Şirketi tarafından Şehir Mezarlığı civarında yaptırılan Oto Galericiler Sitesi’ndeki işyerleri, Noter gözetiminde yapılan kur’a çekilişiyle sahiplerini buldu.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekilişinde ilk konuşmayı Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Reşit Gök, belediye ve Esenlik şirketi yöneticilerine teşekkür ettikten sonra, “Dönemin Belediye Başkanından Yeşiltepe semtine taşınmamız üzerine taahhütler verildi, 30 yıl içerisinde Malatya Belediyesi sınırları içerisinde başka bir sitenin yapılmasına müsaade edilmeyecektir ve Sayın Başkanımızda bu konuda bize destek vermektedir. Sayın Başkanımızdan 3 isteğimiz var: 1.Şehir içerisindeki tüm galericilerin siteye taşınmasının sağlanması, 2.Sitemiz içerisine sosyal tesislerin yapılması, 3.Açık oto pazarının bir an önce bitirilmesi.”dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın; Malatyanın sağlıklı şehircilik hedefine ulaşmasını ve galerici esnafının bir arada bulunmasını sağlayacak yatırımlardan biri olan Yeşiltepe Galericiler Sitesinde yer alan işyerlerinin hak sahiplerine dağılımının belirleneceği kura çekilişinde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum.

Şehrimizin modern şehir standartlarına ulaşması ve daha sağlıklı biçimde büyümeye devam etmesi için, aynı sektörde hizmet veren işyerlerinin şehir dışında, altyapısı ve tüm hizmetleri tamamlanmış bir alanda hizmet vermesi gerekmektedir. İşte bugün bu özelliklere sahip bir sitenin işyerlerini noter huzurunda kura çekilişi sonucunda belirleyeceğiz.

2003 Temmuz ayında temeli atılan ve göreve geldiğimiz günde inşaatının yaklaşık %25i yapılmış olan Galericiler Sitesinin geriye kalan % 75 lik kısmı bitirildiği gibi ek protokol ile 28 adet işyeri daha eklenerek 156 olan işyeri sayısı toplam 184e çıkarıldı.

Arsa payı dahil, ilk 156 işyeri grubundaki bir işyerinin maliyeti 20 milyar 700 milyon Türk Lirası, ek protokolle yapılan 28 işyeri grubundaki bir işyerinin maliyeti ise 28 milyar Türk Lirasıdır. Ancak bu işyerleri bayındırlık birim fiyatlarına göre yapılmış olsaydı arsa payı hariç 32 milyar 538 milyona mal olacaktı. Burada üyelerin her kuruşunun titizlikle harcanmasına dikkat edilmiş ve israf edilmesi önlenmiştir.

Yeşiltepe Galericiler Sitesinin yapımına Belediyemiz tarafından azami destek verilmiştir. İnşaat esnasında kullanılan su ücreti fiyatlara yansıtılmamıştır. Bununla birlikte sitenin kanalizasyon, altyapı ve asfaltlama işlemleri bitirilmiştir. Site içerisinde toplam 8600 ton asfalt kullanılmıştır. Bu hizmetler için belediyemiz Galericiler Sitesine yaklaşık 652 milyar liralık altyapı desteği sağlamıştır.Gelen talep üzerine Galericiler Sitesi sakinlerine ve değerli halkımıza hizmet verecek olan sosyal tesislerin inşaatının başlatılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Açık oto pazarının asfaltlama işlemine 1 hafta içerisinde başlanarak en kısa zamanda hizmetinize sunulması sağlanacaktır.

Galericiler Sitesinin bitiminden itibaren en geç 1 aylık süre içinde şehir merkezindeki tüm galerici esnafının siteye taşınması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili İçişleri Bakanlığının genelgesinin gerekleri belediyemiz tarafından titizlikle takip edilecektir.

Yakın bir zamanda Galericiler Sitesinin yan tarafına Esenlik Şirketi tarafından Gıda Dağıtıcıları Sitesi yapılarak şehrimizin gıda dağıtıcılarının bir sitede toplanmaları sağlanacaktır. Galericiler Sitesinin bulunduğu mevki gün geçtikçe ticari anlamda daha fazla değer kazanacaktır. Bu ve benzeri projelerin yapımı hem esnafımızı hem de şehir trafiğini oldukça rahatlatacaktır. dedi.

Ardından Yeşiltepe Galericiler Sitesinin kura çekilişi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirildi.