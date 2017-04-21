“Bütün Kesimleri Kucaklayacağız”

* AKP’li Çalık; “Türkiye’de yüzde 51,3 oy veren, ‘Evet’e ne kadar oy veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetli ise, 48.7 oy veren, ‘Hayır’a oy veren vatandaşlarımızda aynı ölçüde bizim için kıymetli ve değerlidir.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte AKP İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi. AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da bulunduğu toplantıda konuşan Çalık gündeme ilişkin olarak açıklamalar yaptı.

“EVET VE HAYIR OYLARI DA KIYMETLİDİR”

Referandum sonuçlarını değerlendiren Çalık, “Türkiye’deki yüzde 51.3’e destek veren büktün milletimize hakikaten şükranlarımızı sunuyorum. Aziz milletimiz demokrasiden yana oyunu kullanmıştır ve ‘Evet’ ile Türkiye’yi taçlandırmıştır. Ama şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki; Türkiye’de yüzde 51,3 oy veren, ‘Evet’e ne kadar oy veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetli ise, 48.7 oy veren, ‘Hayır’a oy veren vatandaşlarımızda aynı ölçüde bizim için kıymetli ve değerlidir. Uluslar arası güçlerin Türkiye üzerinde oynamak istedikleri oyun bugüne kadar her daim Türkiye’nin güçsüzleştirilmesi üzerine yapılıyordu. Ve 16 Nisan tarihi Türkiye’nin bir kırılma noktasıydı ve bu kırılma noktasında da ‘Evet’ ile taçlandırılması, parlamenter sisteme son verilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yeni bir Türkiye’ye merhaba demesi bizim için çok önemliydi. ‘Hayır’ oyunu çıkartmak için mücadele eden Avrupa üyesi ülkeler, dünyanın egemen güçleri, ‘Hayır’ın çıkmasını çok büyük arzu ile istediler ve ‘Evet’in çıkmasını engellemek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiler. Terör örgütleri çok ciddi manada yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına devam etti. Ama buna rağmen milletimizin feraseti yüzde 51.3 ile ‘Evet’ diye tecelli etti. Ne kadar ‘Hayır’ için mücadele eden cephe varsa sonuçta milletimizin feraseti egemen oldu.” şeklinde konuştu.

“HERKESİN TÜRKİYESİ OLACAĞI BİR ATMOSFER OLACAKTIR”

Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şunu herkes bilmeliki, milletin sözünün üzerinde bundan sonrada artık hiçbir söz olmayacak ve 16 Nisan halk oylaması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin inşa edildiği gün olacak. Yeni Türkiye kesintisiz icraatların olacağı, istikrarın olacağı, herkesin Türkiyesi olacağı bir atmosfer olacaktır. 16 Nisan oylamasını tanımıyoruz diyenler, muhalefet partileri başta olmak üzere ‘biz bunu tanımıyoruz’ diyenler, milletin sözünün üzerine söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin söylemiş olduğu cümleler milleti tanımadıklarını göstermektedir. Milleti tanımazsanız, millette sizi bir sonraki seçimlerde tanımayacaktır ve gereğini yerine getirecektir.”

“BÜTÜN KESİMLERİ KUCAKLAYACAĞIZ”

MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür eden Çalık, “Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden ‘Evet’ yönünden, ‘Evet’ lehinde oy kullanan bütün kardeşlerimize de ben hassaten teşekkür ediyorum.” dedi.

‘Hayır’ oyu kullananların kafalarındaki soruları gidereceklerini belirten Çalık, “94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletin ayağına dolanan parlamenter sistemin 16 Nisan gecesi artık kara toprağa gömüldüğünün tüm dünya biliyor ve görüyor. Yıllarca darbelerle, kaoslarla, vesayetin çanak tuttuğu bu sistemin son bulması hepimizin en önemli hedefiydi. 17 Nisan tarihinde biz yeni bir Türkiye’yi uyanıp, bütün kesimleri kucaklayacağımızı söyledik, bundan sonrada kucaklamaya devam edeceğiz. Hayırlar, Evetler Türkiye’nin geleceği için verilmiştir. ‘Hayır’ oyu veren vatandaşlarımızın kafalarındaki soruların bertaraf edilmesi için elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Ve bizim tasavvur ettiğimiz Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kaydetti.

“REFERANDUM MALATYA’DA İYİ ANLATILDI “

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda daha hızlı karar alabilen bir sisteme kavuştuğunu belirterek, “Halkımızın refah düzeyini yükseltecek bir yönetim sistemi tercih edildi. Malatya’da çıkan yüzde 70’lik bir destek, teşkilatlarımızın da bu sistemi Malatyalılara ve halkımıza çok iyi anlattığının bir göstergesi. Bundan sonrada durmadan çalışacağız, çünkü biz bir davaya inanmışız. Bu dava ülke davası, ülkeyi kalkındırma davası, ülkemizi geleceğe taşıma davasıdır” dedi.

İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, referandum sürecinde yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini söyleyerek, “Malatya yeni bir zafer ve yeni bir rekorla karşıladı bu seçimi. Bu seçimde almış olduğumuz 323 bin 591 oy ile AK Parti bugün 12. Seçiminde almış olduğu en yüksek oyu aldık. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımız yüzümüzü yere baktırmadı.” İfadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com