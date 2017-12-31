“Bütün Yolları Devreye Koyduk”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Vatandaşlarımızın ağaçlarının kurumaması için, yeterince suyu vererek daha iyi, nitelikli bir ürün elde etmeleri için o suların mutlaka süresi içerisinde akıtılmasına yönelik bir takım formüller arayışı içerisine girdik. Orman ve Su İşleri Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde birçok alanda özellikle Şahnahan, Medik bvc kanallarıyla ilgili çözümler üretmeye çalıştık” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafları ziyaret eden sorun, istek ve önerileri dinleyen Şahin, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Ziyaretleri sonrası açıklamada bulunan Şahin, vatandaşların güncel ve ticareti hayatlarının önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti.

Milletvekili Şahin, Malatya’da geçen yıl kurak bir sezon geçirdiklerini anımsatarak, “Vatandaşlarımızın ağaçlarının kurumaması için, yeterince suyu vererek daha iyi, nitelikli bir ürün elde etmeleri için o suların mutlaka süresi içerisinde akıtılmasına yönelik bir takım formüller arayışı içerisine girdik. Orman ve Su İşleri Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde birçok alanda özellikle Şahnahan, Medik bvc kanallarıyla ilgili çözümler üretmeye çalıştık. Çat Barajı’nın Derme Sulama Birliği bölgesini sulamış olduğu o havzadaki suyun biraz artırılması için yine Şerefhan deresiyle ilgili deplase çalışmalarını bitme aşamasına getirdik. Kış ayında oraya biraz daha suyu aktarmış olacağız” dedi.

Beylerderesi’nde bir barajın yapılması için ciddi çabalarının olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen sene temelini attık. İnşallah 2018’in yaz aylarında oranında barajını bitirmiş olacağız. Beylerderesi barajıyla beraber onun besleyeceği bir İnekpınarı barajımız var, orayı takviye edecek bir baraj olması hasebiyle oradaki proje çalışmaları da devam ediyor, ölçümleri bitti. Bunların tümünü teşkil edecek olan kapalı sisteme geçmemiz içinde bununla ilgili ihale sürecini yaptık, Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) döndü, onaylandı. Şahnahan Beylerderesi’nin olduğu sulayacağı alanlar ve Medik’in de Battalgazi Sulama Birliği’ne ait bvc kanalları olmak üzere kapalı sistemle alakalı önümüzdeki yılın yatırım programına almak için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. 90 milyon TL’nin üzerinden bir yatırımı gerektiriyor. Tohma’nın diğer tarafından olan Yazıhan bölgesindeki tarım arazilerinin de sulanması için orayı da kapalı sisteme aldık. Onunda ihalesi bitti. Bize Cenabı Allah’ın bahşetmiş olduğu suyun daha rantabl, tasarruflu bir şekilde israf etmeden kullanmak için bütün yolları devreye koyduk. Medik barajımızın tamamen tıkanma noktasına gelmesinden dolayı havzada su fazla toplanmıyordu. Devlet Su İşleri’ndeki arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklar, havzadaki artıklar temizlenecek ve suyun daha fazla birikmesi için çaba sarf ediyoruz. Karakaya barajı üzerindeki köprüden (Sivas yolu üzeri) pompalarla Medik’in kanallarına su pompalanmasıyla ilgili ihaleyi 19 Ocak’ta yapacağız ve 2018 sulama sezonuna yetişecek şekilde devreye koymuş olacağız. Vatandaşımızın cebine çok fazla enerji masrafı yansımasın diye güneş enerjisinden istifade etmek için girişimlerde bulunduk. Battalgazi Sulama Birliğimizin yapacağı bir takım çalışmalarla beraber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) bunları halletmeye çalışacağız. DAP Başkanı’ndan almış olduğumuz sözle, bu bölgede enerjiden ortaya çıkacak olan maliyetin düşürülmesi için ciddi bir çalışma yapıyoruz.”

‘Kayısı bizim için olmazsa olmazlarımızdan’ ifadesini kullanan Şahin, “Pazarının piyasasının oluşması için lisanslı depoculukla ilgili çalışmalar var. 7-8 milyon TL bir ödenek getirildi. İnşallah bunları da tamamlarsak, kayısının olması gereken yere gelmesine vesile olacağız” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com