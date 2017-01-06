“Bütünleştirici Bir Yapıda Oluştu”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik Konseyi Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Ülkemiz gençliğine sahip çıkmak, bizim en öncelikli görevimizdir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik Konseyi Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Konseyi’nde verilen kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Gençlik Konseyi Başkanı Ahmet Bayduz, “Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beye hoşgeldin diyorum. Burada ağırlamaktan gurur ve onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün Gençlik Konseyi ülkenin ihtiyacı olan milli ve manevi değerlere uygun bir gençliği yetiştirmek için yola çıktı ve kolları sıvadı. Kesinlikle ayrıştırma, gruplaştırma ve ötekileştirme yapmadan bir gençlik yetiştiriyor. Milli ve manevi değerlere uygun bir gençlik için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Burada en başta bize bu fırsatı veren sayın cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza, sayın bakanlarımıza ve siyasi partilerimizin genel başkanlarına da çok teşekkür ediyorum. Gençlik Konseyi üyelerine de teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi burada gençliğe önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, gençliğin önemine dikkat çekerek, “Gençlik Konseyi’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Biraz evvelde sayın başkanımızın da belirttiği gibi ülkenin gençliğine sahip çıkmak bizim en başta görevimiz. Atatürk’ünde gençliğe hitabesinde memleketi ve ülkeyi gençliğe emanet ettiğini ifade ediyor. Gençler de bu emanete en güzel şekilde sahip çıktıklarını biraz evvelde söylemlerinde ifade ediyor. Tabi hiç bir siyasi görüş, düşünce, ideoloji ayrımı yapmadan bütünleştirici, herkesi kucaklaştırıcı bir yapı formatı içinde oluşan bir gençlik teşkilatını tebrik ediyoruz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu koşullar şu anda gençlerimizin de, memleketimizin insanı da, milli birlik ve beraberliğine büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da, bu tür STK’larla gidermemiz bizim temel esasımızdır. Zaten bizim belediye olarak yaklaşımımızda, özellikle katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde, ülkedeki, memleketteki bütün sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini alarak hem ülkenin, hem şehrin sorunlarını, onların çizmiş olduğu profil çerçevesi içerisinde yön pusulası ve yol haritasını belirlemektedir. Biz Malatya ve Battalgazi sivil toplum örgütleri olsun, meslek örgütleri olsun, Gençlik Konseyleri olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimiz olsun bunlarla hem memleketin meseleleri noktasında istişare etmek, hem de bizim yol haritamızın belirlenmesinde onların görüş ve önerilerini almak, bizim için yön pusulası hükmündedir. Biz bu hassasiyetimizi koruyoruz. Gençlerimizi de tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, son olarak 7 Ocak 2017 Cumartesi günü Soykan Meydanı’nda düzenlenecek olan Teröre Tepki Mitingi’ne gençleri davet etti.

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