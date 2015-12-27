Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Malatyalı bilardocular, şampiyona hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 14-16 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacak. Malatya’dan 4 sporcunun yer alacağı şampiyonaya 16 sporcu katılacak.

Hazırlıklarla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Bilardo Malatya İl Temsilcisi Alaattin Geneş, “Artistik Bilardo, bilardo sporunun en üst seviyesi anlamına geliyor. Bilardo adına çok büyük bir şampiyona. Şampiyonaya Türkiye genelinden 16 sporcu katılıyor. Şampiyonaya Malatya’yı temsilen sporcularımız Alaattin Geneş, Ahmet Arslan, Erkan Aktı ve Şerif Aslan katılacak” dedi.

Geneş, şampiyona hazırlıklarının yoğun tempoda sürdüğünü kaydederek, “Bilardo adına çok büyük bir organizasyon olan Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp, iyi dereceler elde etmek istiyoruz” diye konuştu.