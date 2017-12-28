Malatya’da Darende Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı çini ve seramik sergisi açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kentteki bir alış veriş merkezinde kurulan serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya’da gördükleri çini eserlerin Darende’ye taşıyarak önemli bir üretim merkezi haline getiren belediyeyi tebrik etti.

Darende’nin Malatya’nın incisi olduğunu belirten Başkan Çakır, “Turizmi ile ön plana çıkan ilçemizde yıllık 500 bin ziyaretçi alıyor. Çini’nin burada üretilmesi hem ekonomik hemde tanıtıma büyük bir katkı sağlayacaktır. Yapılan eserlere baktığımız zaman gerçekten örnek eserler hazırlanmış. Ben emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘herkese mutlaka sanat öğretin’ sözleri üzerine harekete geçtiklerini aktararak, ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak çini üretim merkezi kurduklarını söyledi.

Darende’nin çini ve el sanatları ile de anılmasını sağlayacak tesis kurduklarını kaydeden Başkan Eser, şöyle konuştu:

“Biz, vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirecek, o yetenekleri kapsamında iş sahibi olacak istihdamın da önünü açacak sektörlere önem veriyoruz. Halk eğitim merkezlerimizde yetiştirdiğimiz kursiyerler ile şu an büyük bir tesiste çini ürünler hazırlıyoruz. İlçemizde turizm noktalarında da bunların tanıtımını ve satışını yapıyoruz. 20 hanım kardeşimize istihdam sağlıyoruz. Tanıtımlarına başladığımız sergilerimizi farklı illerde de yaparak, satışlarımızı arttırmak istiyoruz. Katılımdan dolayı tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum.”

Malatya Valisi Ali Kaban ise, serginin hayırlı olmasını dileyerek başarılı Darendelileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Vali Kaban, Çakır, Eser ve protokol üyelerince açılışı gerçekleştirilen sergi 3 gün boyunca gezilebilecek.

AA