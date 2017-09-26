Büyükşehir Belediyesi, Malatya için büyük önem arz eden, kent merkezi ve çevre yolunun ulaşım yükünü azaltacak Kuzey Kuşak Yolu projesinin 3 kilometrelik Kaynarca-Şehir Mezarlığı hattında asfalt öncesi son çalışmalarını yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır beraberinde, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleriyle birlikte Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulundu. Geziye Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz’da katıldı.

Başkan Çakır: Hizmet Gruplarına ulaşım daha rahat sağlanacak

13.3 kilometre uzunluğundaki kuşak yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünün tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kuşak yoluna bağlanan ve 50 metre genişliğinde açılan bağlantı yolunun da yakın zamanda kuşak yoluyla birleşeceğini söyledi.

Kuşak yollarının Malatya kent içi trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Başkan Çakır, “Kuzey Kuşak Yolumuzun büyük bölümünü tüm zorluklara rağmen açtık. Yolun Kaynarca-Şehir Mezarlığı hattı olan 3 kilometrelik bölümünü trafiğe açmaya hazırlanıyoruz. Bu bölgemizde tren yolu geçidine yapılması gereken köprünün projesini biz hazırladık. TCDD ise köprüyü yaptı. Çarmuzu bölgemizi Şehir Mezarlığı ile birleştirdik. Bu bölgemizin batısında bulunan Şehir Mezarlığı, Yaş ve Sebze Meyve hali, Galericiler Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi başta olmak üzere birçok hizmet grubuna ulaşım bu yoldan daha rahat sağlanacak.

Çakır: 50 metrelik bağlantı yolumuz da kuşak yoluna bağlanacak

Malatyalıların şehir içi trafiğine girmeden bu yolu kullanarak rahat bir şekilde gidip-gelebileceklerini belirten Başkan Çakır, “Çarmuzu’da açtığımız 50 metre genişliğindeki bağlantı yolumuzda ise birkaç evimiz kaldı. Kuşak yolumuzda 1 milyon 100 bin m3 toprak çalışması,108 bin m3 alt temel malzemesi, 32 bin m3 taş duvar çalışması yapıldı. Rakamlara baktığımız da burada ciddi bir emek söz konusu. Malatya’mızın trafiğini ciddi manada rahatlatacak. Yolumuz aynı zamanda geçtiği bölgelerin değerlenmesine, gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Muhtar Korkmaz: Büyükşehir Belediyemiz Malatya’nın dörtbir yanında yollar açıyor

Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz’da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Muhtar Korkmaz, “Büyükşehir Belediyemiz sadece Çarmuzu’da değil, Malatya’nın dört bir yanında büyük yollar açtı. Mahallemizde bulunan Kuzey Kuşak Yolunda çalışmalar 2010 yılında başladı. Tüm zorluklara rağmen yolun büyük kısmı açıldı. Demiryolu köprüsü çok zahmetli olmasına rağmen bugün bittiğini görüyoruz. 50 metrelik bağlantı yolu da bu yolla birleşecek. Bu yol çalışması bölge halkına çok önemli bir hizmettir. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geceleri de burada çalıştı ve ortaya bu başarı tablosu çıktı. Emeklerinize, ellerinize sağlık” şeklinde konuştu.

Bülten- malatyahaber.com