“Büyük Eşim Hüsne İçin Okul, Küçük Eşim Aşe İçin Pansiyon”

Doğanşehir’de okul temeli atma törenine bakan da katıldı. Okulu yaptıran Belediye Başkanı Küçük’ten ilginç konuşma..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Önemli olan bu vatanın bağımsızlığını sağlayacak aklını kiraya vermeyen nesiller yetiştirebilmek. Çünkü biz 15 Temmuz’da bunun acısını çektik.” dedi.

Bakan Tüfenkci, yüzde 51’i Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük (ilk fotoğrafta sol baştaki) tarafından yaptırılacak olan Doğanşehir Hüsne Küçük Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin temel atma törenine katıldı. Törene Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve davetliler katıldılar.

Törende konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, daha önce babası adına sağlık ocağı, annesi adına ilkokul yaptırdığını, kendi adına da Meslek Yüksekokulu yaptırmakta olduğunu, Anadolu Lisesini ise büyük eşi Hüsne Küçük adına yaptırmakta olduğunu belirtti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük şunları söyledi:

“-Bu İmam Hatip Lisesi’nin sebebi çok muhterem reisi cumhurun emri. Bundan 3 sene önce bizleri onurlandırdı Doğanşehir’e geldiğinde. Benden İmam Hatip Okullarının durumunu sordu. Bende kendisine izah ettim. O anda bana dediki ‘Vahap amca sizden bir kız İmam Hatip Okulu istiyorum’ dedi. Bende ‘Başım üstüne sayın başbakanım’ dedim. O zaman başbakandı. Şimdi Reisi Cumhurumuz.

İki eşi bulunan Vahap Küçük, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın okul için birde pansiyon yapılması ihtiyacı olduğunu aktarması üzerine, “Büyük eşim Hüsne için bu okulu yapıyoruz. Küçük eşim Ayşe içinde okula pansiyon yapacağım.Bunun sözünü veriyorum.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkcide şöyle konuştu:

“-Eğitim çok önemli, kız çocuklarımızın eğitimi çok çok önemli. Onlar anne, onlar geleceğimizin teminatı, gelecek nesillerin teminatı. Onun için eğitimli olmaları, kendilerini yetiştirmeleri bu vatana katkı sunmaları her şeyden önemli.

-Gençlerimizin dünya ile rekabet edebilmesi önemli, gençlerimizin iyi yetişmesi kadar onların yarışmacı bir kimliğe sahip olması, vatanını, milletini seven insanlar olarak yetişmesi ve bu mücadeleyi başı dik olarak her ortamda, her arenada verebilmesi önemli.

-Kendi değerlerine, kendi medeniyetine sahip, kendi medeniyetini kodları ile yetişmiş insan profili ile bu bağımsızlığı sağlaması, bu ülkenin bağımsızlığı için, özgürlüğü için mücadale etmesi çok önemli.

-Önemli olan insanı değerlere sahip olmak. Önemli olan vatanı için, milleti için varını yoğunu ortaya koyabilmek. Önemli olan bu vatanın bağımsızlığını sağlayacak aklını kiraya vermeyen nesiller yetiştirebilmek. Çünkü biz 15 Temmuz’da bunun acısını çektik. Nice gençlerimiz aklını çalıştıramadığı için aklını kiraya verdiği için adeta programlanmış computerler gibi, ele geçirilmiş computerler gibi düğmeye bastığında kendi anne babasına, kendi akrabalarına, kendi yakınlarına kurşun yağdırabilecek kadar alçalan, bomba atabilecek kadar alçalan bir neslin de yetişmesini doğrusu istemiyoruz. Onun için memleket sevdası onun için insan sevdası onun için devlet sevdasının ne kadar önemli olduğunu bilinci içerisinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Ve bu anlamı ile 15 Temmuz bizim için gerçekten unutulmaması gereken, unutturulmaması gereken Türkiye tarihinde yer alan bir dönem olarak da kalması gerekir. Hafızılar da yer etmesi gerekir. Bizim de dersler çıkartmamız gerekir.

İmam hatip liselerinin dini ve ahlaki değerleri yerine getirmekle birlikte Türkiye’de önemli eğitim başarılarını da yakalamış kurumlar olduğunu kaydeden Tüfenkci, “Kimi zaman devlet düşmanı ilan edildi kimi zaman olması gereken gibi Milli Eğitime bağlı bir okul olarak kabul edildi kimi zaman da çok çok abartıldı. Onun için günümüzde imam hatip liseleri de kendi markasını oluşturmuş okullar olarak eğitim hayatına devam ediyor.”

