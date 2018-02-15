Büyük Hedefle Kuruldu, Şimdi Çay Bahçesi İşletiyor!

Malatya’nın henüz büyükşehir statüsünde olmadığı 2011 yılında, İl Özel İdaresi, Malatya Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığı ile büyük hedef ve umutlarla kurulan ve hissesi büyük oranda Yeşilyurt Belediyesi’ne devredilen Malatya Teknoloji İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Şirketinin (İŞGEM) şimdilerde çay bahçesi, düğün salonu, cafe işlettiği, araç kiralama ve trafo boyama işi yaptığı öğrenildi.

Malatya’nın gerek yerel yönetiminin gerekse ekonomisinin üç temel aktörü tarafından Malatya İŞGEM olarak kurulan ve şirket tüzüğündeki ifadesiyle, teknolojik alanda Malatya’da yapacağı yatırımlarla milli ekonomiye katkı sağlamayı, bölgedeki imalat ve üretim sanayisinin gelişmesi için yeni iş alanları açmayı ve şirketlerin gelişmesi için kredi temin etmeyi hedefleyen söz konusu şirket, kuruluşundan 6 yıl sonra, vizyonunu düğün salonu ve çay bahçesi işletme düzeyine indirdi.

Yeşilyurt İŞGEM oldu

6360 Sayılı Kanun’un öngördüğü şekilde, 2014 yılında yapılan yerel seçimleri ile birlikte büyükşehirlerde İl Özel İdaresi’nin kaldırılmasından sonra, şirketin büyük ortağı olan Malatya İl Özel İdaresi’nin % 65’lik hissesi 26 Mayıs 2014 tarihli genel kurul kararı ile Yeşilyurt Belediyesi’ne devredildi. Bu devir ile şirketin ortaklık yapısı, % 65 Yeşilyurt Belediyesi, % 25 Malatya Büyükşehir Belediyesi ve % 10 Malatya TSO şeklinde düzenlenmiş oldu.

Malatya İŞGEM’in yeni ortaklık yapısının belirlenmesinden sonra, şirketin unvanı, 2 Ağustos 2014 tarihli genel kurul kararı ile Yeşilyurt İŞGEM olarak değiştirildi. Bu değişiklik ile birlikte, yenilenen şirket tüzüğü, milli ekonomiye katkı hedefini yineleyerek Malatya ve bölge geneli için üniversite açmak, kayısı entegre tesisi kurmak, elektrik üretimi ve dağıtımı yapmak, imar planları hazırlamak da dahil olmak üzere çok sayıda amaç maddesini tüzüğüne yazdırdı.

Şirketin ortaklık yapısındaki son değişiklik 4 Haziran 2015 tarihinde, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın % 10 oranındaki hisselerini Yeşilyurt Belediyesi’ne devretmesiyle gerçekleşti. Böylelikle şirketin % 75’i Yeşilyurt Belediyesi’ne geçerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendisinin kurucu ortak olduğu şirkette % 25’lik oranla etkisiz ortak konumuna geldi.

Sermayesi 6 milyon 200 bin TL’ye yükseltildi

Malatya İŞGEM kurulduğu 2011 yılında kurulduğunda toplam sermayesi 100 bin TL olarak belirlenmişti. Şirketin faaliyet gösterdiği iddia edilen 7 yıllık süreçte, şirket sermayesi defalarca arttırıldı ve halkın vergilerinden oluşan belediye bütçesinden milyonlarca lira akıtıldı. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Şubat ayı toplantısını yapan Yeşilyurt Belediye Meclisi, şirketin iş hacminin genişleyeceği gerekçesiyle 3 milyon 200 bin TL olan sermayesini 3 milyon TL artırarak, 6 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

6 milyon 200 bin TL sermayeli ve büyük hedefli Yeşilyurt İŞGEM ne yapıyor?

Yeşilyurt İŞGEM’e ait internet sitesinde şirketin faaliyet alanı olarak şu çalışmalar gösteriliyor: “Yeşilyurt eski ilçe merkezinde (Çırmıktı) uzun yıllar önce kurulan Ahmet Atılgan Çay Bahçesi’nin işletilmesi, Beylerderesi Düğün Salonu, 100 kişilik cafe işletmeciliği, araç kiralama hizmeti, Ramazan etkinlikleri, mahalle parklarının düzenlenmesi, vatandaşların kullanmadığı eski elbiselerinin onarılıp fakirlere dağıtılması için kurulan atölyenin işletilmesi, duvar bahçe yapım işi, trafo boyama işi”.

Belediyelerin kasasından aktarılan paralardan oluşan 6 milyon 200 bin TL sermayeli şirketin internet sitesindeki ‘Devam Eden Projeler’ modülünde ise, ‘Şu anda devam eden proje bulunmamaktadır’ ifadesi yer alıyor.

Şirketin yöneticileri

Yeşilyurt İŞGEM şirketinde, 21 Eylül 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, Yeşilyurt Belediyesi adına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Özel Kalem Müdürü Muhammed Aziz Arslan, Malatya Büyükşehir Belediyesi adına Hamza Bozkurt müdür olarak görevlendirilirken, Müdürler Kurulu Başkanlığı’nı da Yeşilyurt Belediyesi adına Meltem Kavuk yapıyor.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: İŞGEM’in işlettiği Çırmıhtı’daki park