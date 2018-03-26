‘Büyük Ova’ Bundan Gecikiyormuş!. “Bir Kararsızlık Olmuştu”

Vali Ali Kaban, ‘Büyük Ova Koruma Alanları Projesi’ kapsamında Malatya Ovası’nın henüz belirlenmemiş olmasının nedenleri ile ilgili olarak “Bu projeler ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile yürütülecek projeler değil. İşin içerisinde sanayi alanları var, işin içerisinde konut alanları var. Sanayi alanı, konut alanı hususunda çalışan bütün paydaşların da görüşü alınarak ortak noktada buluşulması gereken bir husus. Bu konuda bir kararsızlık olmuştu. Arkadaşlar bunu gideriyorlar” dedi.

Vali Kaban, belediyelerinin ova sınırlarının yapılaşmaya açılmasını istedikleri, Malatya Ova sınırlarının bu nedenle belirlenemediği iddialarına ilişkin olarak da “Bunun önünde herhangi bir engel yoktur. Sadece bir zamanlama meselesidir. Geciken bir şey yoktur. Zannedildiği gibi de tarım toprağı üzerinden kimsenin bir spekülasyon yapmasına fırsat verilmemiştir verilmez de zaten” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye tarımının kurtarıcı projesi ve tarımsal üretimde küresel liderlik yarışının en önemli aracı olarak nitelendirdiği ‘Büyük Ova’ projesinde, Türkiye’nin 80 ili kısa sürede ova sınırlarını tespit ederek, bu ovaları koruma altına alırken, Malatya merkezde ova sınırlarını belirleyecek kurumların toplantılarında bugüne kadar bir sonuç alınamamıştı.

Tarım Fuarına ilişkin basın toplantısında Yeni Malatya Gazetesi’nin ‘Malatya’nın Büyük Ova Sınırlarını Belirleme’ çalışmalarındaki gecikmenin nedenlerine yönelik soruyu yanıtlayan Vali Kaban, herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını, proje üzerinde çalışıldığını söyledi.

“Spekülasyonlara fırsat verilmez”

Tarım toprakları üzerinde kimsenin spekülasyon yapmasına fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Vali Ali Kaban, şunları söyledi:

“Büyük Ova Projesi, bir süredir devam eden bir proje. Alt yapı projelerini hazırladık. Ancak bu projeler ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile yürütülecek projeler değil. Bu aynı zamanda diğer alanları da belirlediği için toprak neticede esnetilip büyütülebilen bir yer değil. Bu anlamda da sadece tarım üzerinden yürütmüyoruz. İşin içerisinde sanayi alanları var, işin içerisinde konut alanları var. Sanayi alanı, konut alanı hususunda çalışan bütün paydaşların da görüşü alınarak, ortak noktada buluşulması gereken bir husus. Daha önce benim gündemime geldiğinde paydaşlarla toplantı yaptım. O yaptığım toplantıda aradaki fark çok çok az kalmıştı zaten. Ve 6 projeden 3 tanesi gönderildi ve onaylandı. Geriye kalan 3 proje ile ilgili ayrıntı çalışmaları yapılıyor. Oradaki sorun sadece, acaba biz hepsini büyük ova deyip sonradan işin içerisinde diğer kalan konut alanıydı, sanayi alanıydı gibi alanları çıkaralım mı yoksa baştan onları çıkartıp o tarzda bir plan yaparak mı gönderelim şeklinde ikili bir kararsızlık olmuştu. Arkadaşlar bunu gideriyorlar.”

Malatya’da 3 ova belirlendi

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovaların”, ‘Büyük Ova Koruma Alanı’ projesi ile koruma altına alınmasını öngören proje kapsamında Malatya’da bugüne kadar 3 ova belirlenerek koruma altına alındı. Verimli tarım arazilerinin bulunduğu ve Polat ile Sürgü Barajlarının sulama alanında bulunan Ovaların koruma kararı, 16 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com