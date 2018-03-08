“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, lige yeni çıkan bir takım olmalarına karşın iyi işler yaptıklarını söyledi.

Sarı kırmızılı takımda defansın vazgeçilmez isimlerinden olan Mina, “Geldiğim günden beri formayı alabilmek için çok çalıştım. Bu formayı almak kolay olmadı diyebilirim. Şimdi kendi hünerimi gösteriyorum” dedi.

Mina, defans hattında iyi isimlerin olduğunu kaydederek, “Doria da, Sadık da iyi stoperler. Her ikisiyle de oynamaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Ligin 25.haftasında sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını ifade eden Mina, “Süper Lig’de bütün maçlar büyük ve zorlu. Tabi ki hafta sonu büyük bir takımla oynayacağız. Bizde lige yeni çıkmış ama en az büyük takımlar kadar iyi işler başardık. Teknik direktörümüzün verdiği direktiflerle maça hazırlanıyoruz. Sahada ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Taraftarlarımızın sahayı doldurması, anlamasam da söyledikleri şarkılar hoşuma gidiyor. Fenerbahçe maçında da bizi desteklemelerini istiyoruz. Bizde iyi mücadele ederek, istediğimizi alacağız” şeklinde konuştu.

Tecrübeli defans oyuncusu, Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giydiği için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Üç yıllık bir kontratım var. Önce sezonu en iyi şekilde bitireceğiz sonrada geleceğim hakkında ne olacağını göreceğim. Önceliğim Evkur Yeni Malatyaspor. Takımımın başarısı için elimden geleni yapıyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com