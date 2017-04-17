Büyükelçiler Eskimalatya’yı Gezdi

11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katılmak üzere Malatya’ya gelen çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile ekonomi müsteşarları, Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel varlıklarını gezdi. Tarihi ve kültürel varlıkları gezen Büyükelçiler ve ekonomi müsteşarları, Eskimalatya’daki Yaşam Müzesi’ni çok beğendiklerini ifade ettiler.

11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katılmak üzere Malatya’ya gelen Karadağ, Ürdün, Sudan, Lübnan, Kosova ve Makedonya ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Endonezya, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya ülkelerinin Ekonomi Müsteşarları, Battalgazi ilçesinde ilk olarak Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı gezdi.

Büyükelçiler ve ekonomi müsteşarları, Kervansarayların Türk tarihindeki yeri ve misyonu hakkında da bilgiler aldı. Battalgazi ilçesinin zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu belirten büyükelçiler ve ekonomi müsteşarları, daha sonra Ulu Cami’yi gezdi. Ulu Cami’nin tarihi hakkında bilgiler alan büyükelçiler ve ekonomi müsteşarları, son olarak Türkiye’de ilk kez Battalgazi ilçesinde açılan Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni gezdi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından Türkiye’de uygulama ödülüne layık görülen Eskimalatya Yaşam Müzesi’nin tüm ayrıntıları hakkında bilgiler alan büyükelçiler ve ekonomi müsteşarları, müzeyi çok beğendiklerini ifade ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve müzenin hizmete sunulmasından dolayı teşekkür ettiler.

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