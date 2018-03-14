Büyüklerde Play-Off Heyecanı
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-off ilk maçları 18 Mart’ta oynanacak.
Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor ile Demirspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor, gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak, adlarını Play-off’a yazdırdı.
Play-off’ta Pütürge Belediyespor-Ataköyspor, Arguvan Belediyespor-Demirspor karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar 18 Mart’ta oynanacak.
Play-off maçlarının programı şöyle:
18 Mart Pazar-Yeşiltepe 3 nolu saha
12.30 Pütürge Belediyespor-Ataköyspor
15.00 Arguvan Belediyespor-Demirspor.
Bu maçların galipleri 25 Mart’ta finalde karşılaşacak ve kazanan takım şampiyon olacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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