Büyükşehir 1920 Maraşspor’a Bileniyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 19.haftasında evinde 1920 Maraşspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İkinci yarıya Genç Kafkars galibiyetiyle başlayan ancak Tokat Belediye Plevne, Akkuş Belediye ve Palandöken Belediye’ye kaybeden turuncu yeşilliler, Pazar günü konuk edeceği 1920 Maraşspor’u yenerek, düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Ligin 17.haftasında Malatya Atatürk Spor Salonu’nda Ordu ekibi Akkuş Belediye karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle alkış alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Palandöken Belediye karşısında da iyi bir mücadele ortaya koymuş ancak bu iki müsabakadan galibiyet alamamıştı.

Yeni transferleriyle kadrosunu daha da güçlendiren turuncu yeşilliler, Pazar günü 14.00’da Malatya Atatürk Spor Salonu’nda oynadığı 1920 Maraşspor müsabakasını kazanıp, kümede kalma adına önemli bir adım atmak istiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Muhammed Çatar, “Takım olarak daha yeni yeni toparlanıyoruz. Takımımız oturmaya başladı. Takımımızın oturmasıyla daha iyi olacağız. Bundan sonra oyunumuzun üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Daha iyi işler yapacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: Antrenman görüntüsü