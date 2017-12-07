Büyükşehir 2 Büyük Arsasını Satıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iki büyük arsayı ihaleyle satışa çıkardı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi mahallesi ile Yaka mahallesinde bulunan 11.5 ve 7 dönümlük iki parsel, 21 Aralık Perşembe günü kapalı teklif usulü ihale yöntemi ile satılacak.

Muhammen bedelleri 11.5 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından satışı yapılacak olan Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi mahallesindeki 11.500 m2’lik ticaret imarlı arsanın tahmini bedeli 7.5 milyon lira civarında belirlenirken, Yaka mahallesindeki 7 bin m2’lik akaryakıt ve servis istasyon imarlı arsanın tahmini bedeli ise 4.2 milyon lira olarak belirtildi.

KDV yok, ihale bedeli 10 taksitte ödenecek

KDV’ye tabi olmayan parsellerin ihale bedelinin yüzde 40’ı peşin, kalanı ise 10 eşit taksitte ödenebilecek. İhaleye çıkarılan gayrimenkuller ile ilişkin şartname ve eklerinin bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak alınabileceği kaydedildi.

Bülten- malatyahaber.com