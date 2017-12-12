Büyükşehir 2018’de 46 Milyon Faiz Ödeyecek
Büyükşehir Belediyesi’nin 556 milyon TL olarak öngörülen 2018 yılı bütçesinde ödeyeceği yüksek miktardaki faiz gideri dikkat çekti. Personel giderinden daha fazla olan faiz giderine göre, Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 46 milyon TL faiz ödeyecek.
Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı tahmini bütçesindeki gider başlığında ilk sıraları mal ve hizmet alımı, sermaye giderleri, faiz ve yedek ödenekler oluşturdu.
269 Milyon lira ile mal ve hizmet alım giderlerinin ilk sırada yer aldığı giderler bütçesinde, sermaye giderleri 101 milyon lira ile ikinci, Yedek ödenekler 50 milyon TL ile üçüncü ve faiz giderleri de 46 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı.
Gelir kalemlerinde ise ilk sırayı 408 Milyon Lira ile diğer gelirler başlığı altındaki gelirler alırken, 47 Milyon Lira ile iç borçlanma ikinci ve 37 Milyon Lira ile sermaye gelirleri üçüncü sırada yer aldı. Yüksek miktardaki borç nedeniyle zaman zaman kredilerinin onaylanmadığı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesinde ödeyeceği 46 milyon TL tutarındaki faiz miktarı dikkat çekti.
Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı tahmini gelir ve gider bütçe başlıkları şöyle;
GELİR BÜTÇESİ
Gelir türü Miktarı
Vergi 21.700.000.00 Lira
Teşebbüs ve Mülkiyet 34.400.000.00 Lira
Alınan bağış, yardım ve özel 7.000.000.00 Lira
Diğer 408.100.000.00 Lira
Sermaye 37.800.000.00 Lira
Borçlanma(İç borç) 47.000.000.00 Lira
Gelir Bütçesi toplamı: 556.000.000.00 Lira
GİDER BÜTÇESİ
Ekonomik Sınıflandırma Miktarı
Personel: 43.092.000.00 Lira
Sos. Güv. Kur. Devlet primi: 6.632.000.00 Lira
Mal ve Hizmet Alımı 269.259.000.00 Lira
Faiz: 46.002.000.00 Lira
Cari Transferler: 23.291.000.00 Lira
Sermaye: 101.423.000.00 Lira
Borç Verme: 16.000.000.00 Lira
Yedek Ödenekler: 50.301.000.00 Lira
Gider Bütçesi toplamı 556.000.000. Lira
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com