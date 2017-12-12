Büyükşehir 2018’de 46 Milyon Faiz Ödeyecek

Büyükşehir Belediyesi’nin 556 milyon TL olarak öngörülen 2018 yılı bütçesinde ödeyeceği yüksek miktardaki faiz gideri dikkat çekti. Personel giderinden daha fazla olan faiz giderine göre, Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 46 milyon TL faiz ödeyecek.

Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı tahmini bütçesindeki gider başlığında ilk sıraları mal ve hizmet alımı, sermaye giderleri, faiz ve yedek ödenekler oluşturdu.

269 Milyon lira ile mal ve hizmet alım giderlerinin ilk sırada yer aldığı giderler bütçesinde, sermaye giderleri 101 milyon lira ile ikinci, Yedek ödenekler 50 milyon TL ile üçüncü ve faiz giderleri de 46 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı.

Gelir kalemlerinde ise ilk sırayı 408 Milyon Lira ile diğer gelirler başlığı altındaki gelirler alırken, 47 Milyon Lira ile iç borçlanma ikinci ve 37 Milyon Lira ile sermaye gelirleri üçüncü sırada yer aldı. Yüksek miktardaki borç nedeniyle zaman zaman kredilerinin onaylanmadığı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesinde ödeyeceği 46 milyon TL tutarındaki faiz miktarı dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı tahmini gelir ve gider bütçe başlıkları şöyle;

GELİR BÜTÇESİ

Gelir türü Miktarı

Vergi 21.700.000.00 Lira

Teşebbüs ve Mülkiyet 34.400.000.00 Lira

Alınan bağış, yardım ve özel 7.000.000.00 Lira

Diğer 408.100.000.00 Lira

Sermaye 37.800.000.00 Lira

Borçlanma(İç borç) 47.000.000.00 Lira

Gelir Bütçesi toplamı: 556.000.000.00 Lira

GİDER BÜTÇESİ

Ekonomik Sınıflandırma Miktarı

Personel: 43.092.000.00 Lira

Sos. Güv. Kur. Devlet primi: 6.632.000.00 Lira

Mal ve Hizmet Alımı 269.259.000.00 Lira

Faiz: 46.002.000.00 Lira

Cari Transferler: 23.291.000.00 Lira

Sermaye: 101.423.000.00 Lira

Borç Verme: 16.000.000.00 Lira

Yedek Ödenekler: 50.301.000.00 Lira

Gider Bütçesi toplamı 556.000.000. Lira

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com