Büyükşehir 39 Sokağı Asfaltladı

Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın değişik mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Özalper, Çöşnük ve Fırat Mahallelerinde toplam 39 sokak sıcak asfalt ile kaplandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından altyapısı yenilenen birçok sokakta asfaltlama çalışmasını büyük oranda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; Özalper mahallesinde 8, Fırat Mahallesinde 27, Çöşnük Mahallesinde de 4 sokakta asfaltlama çalışması yaptı.

Toplam 10 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunmayan sokakları asfaltlayarak kazı çalışmaları sonrası oluşacak kirliliğin de önüne geçti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, MASKİ Genel Müdürü Dr.Özgür Özdemir ve beraberindeki bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleriyle birlikte yapılan çalışmaları inceledi.

Fırat Mahallesine yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren Muhtar Remzi Akdemir, kış aylarında Fırat Mahallesinin altyapısının yenilendiğini belirterek, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özalper Mahallesinin var olan sorunlarının çözüldüğünü belirten Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz ise, “Mahallemizde altyapı sorunları çözüldü. Birçok hat yenilendi. Devamında da asfalt çalışması yapılıyor. Şuana kadar Ertaç, Sarıkız, gümle, Gümbüş, Eyüpsultan, Binbir, Belkızakkale ve Sezenaksu sokak asfaltlandı. Birkaç sokağımız daha asfaltlanacak. Çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnceleme gezisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan da Malatya’nın her yerinde çalıştıklarını belirterek, havaların düzelmesiyle birlikte altyapısı yenilenen her cadde ve sokağı pırıl pırıl bir hale getirdiklerini söyledi.

İlçe belediyelerine bu konuda destek verdiklerini ifade eden Turan, “Şehrimizin farklı birçok noktasında çalışıyoruz. Her yerde ekiplerimiz geceli-gündüzlü çalışarak hizmet üretiyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz yine durmadan çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımız altyapı çalışması biten heryerde devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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