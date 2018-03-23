Büyükşehir 6. Bölgede Mücadele Edecek
Malatya Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ni birinci sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Basketbol Ligi’nde altıncı bölgede mücadele edecek.
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu.
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu.
Beşli grupların müsabakaları 31 Mart-1 Nisan haftasında, 4’lü grupların müsabakaları ise 7-8 Nisan tarihlerinde başlayacak. 22 Nisan Pazar günü ise ligde ilk devre tamamlanacak.
Altı grupta oynanacak EBBL grup müsabakaları sonucunda her grupta birinci ve ikinci sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine doğrudan katılım hakkı kazanacaklar. Türkiye Birinciliği müsabakalarının 16 takımla oynanmasını sağlamak üzere grup üçüncüleri arasında, bir il merkezinde tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL’ye Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacaklar.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Basketbol Ligi’nde altıncı grupta mücadele edecek. Grup’ta Malatya ekibinin yanı sıra Elazığ Basketbol Akademi, Genç YİBO, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ve Şutim’de yer alıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyespor’un maç programı şöyle:
1 Nisan Pazar Atatürk Spor Salonu 14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraş Belediyespor
8 Nisan Pazar Elazığ Basketbol Akademi-Malatya Büyükşehir Belediyespor
15 Nisan Pazar Malatya Büyükşehir Belediyespor-Genç YİBO
22 Nisan Pazar ŞUTİM Spor-Malatya Büyükşehir Belediyespor
25 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor
2 Mayıs Çarşamba Malatya Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Basketbol Akademi
13 Mayıs Pazar Genç YİBP-Malatya Büyükşehir Belediyespor
16 Mayıs Çarşamba Malatya Büyükşehir Belediyespor-ŞUTİM Spor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi