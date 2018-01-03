Büyükşehir Ampute’nin Hedefi Süper Lig

Ampute Futbol 1.Lig 2.Grup takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımının teknik sorumlusu Suat Canlı, “Hedefimiz bu sezon Süper Lig’e çıkmak” dedi.

Ligin ilk yarısını 18 puanla ikinci sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyor. 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan ve ilk yarıyı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu yeşilliler, 25 Ocak’ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Takımın teknik sorumlusu Suat Canlı, ikinci yarının Mart’ın ilk haftasında başlayacağını kaydederek, “İlk yarı bizim adımıza iyi geçti. 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. 18 puanla ikinci sırada yer alıyoruz. İkinci yarı Mart’ın ilk haftasında başlayacak. Bizde 25 Ocak’ta ikinci yarı hazırlıklarına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Canlı, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade ederek, “Bu sezon iyi bir yapılanmayla lige başladık. İyi bir gidişatımız var. Kadromuza katacağımız yeni isimlerle beraber ikinci yarıya daha güçlü bir ekiple başlayıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Canlı, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında, ikinci yarının başlamasından 10 gün önce kamp yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Yeni Malatya Gazetesi