Büyükşehir Arhavi’ye Mağlup
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, evinde Arhavi Belediye’ye 3-0 yenildi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı baş hakem Tuncay Kandemir ile yardımcı Eyyüp Şahin yönetti.
Müsabakanın birinci seti iki takımın karşılıklı hatalarla sayı bulmasıyla başladı. Üst üste hataların yapıldığı ilk sette Arhavi Belediye, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Mola dönüşü hücumda iyi işler yapan Arhavi Belediye, seti 25-19 üstün tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçti.
İkinci sete iyi başlayan Arhavi Belediye, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Teknik moladan iyi dönen takımlar karşılıklı sayılar üretti. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti Arhavi Belediye 25-21 üstün tamamlayarak, durumu 2-0’a getirdi.
Üçüncü set çekişmeli başladı. İki takımın karşılıklı sayı ürettiği üçüncü sette Arhavi Belediye teknik molaya 12-11 üstün girdi. Teknik mola dönüşü iki takım karşılıklı sayılar üretse de hücumda iyi işler yapa Arhavi Belediye, seti 25-20 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-0 kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor’da Kübalı Lazara Raydel, ikinci sette kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Raydel, ilk müdahalenin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi