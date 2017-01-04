Büyükşehir Basket Takımı 2. Yarıya Hazır

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 10. Grup’ta ligin ilk yarısını 5’te 5 yaparak lider tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayarak, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Erzincan Gençlik ile oynayacağı müsabakalarının hazırlıklarına başladı.

Bu sezon grup maçlarına fırtına gibi başlayan büyükşehir, oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı. Ligde 5’te 5 yapan turuncu yeşilliler, ligin ilk yarısını 10 puanla zirvede tamamladı.

Grup’ta 5 müsabakanın 3’ünü içerde, 2’sini ise deplasmanda oynayan Malatya Büyükşehir Blediyespor, rakip potaya 375 sayı atarken, potasında 339 sayı gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyespor ligin ikinci yarınının hazırlıklarını Malatya’da gerçekleştirdi. Takım antrenörü Erol Akdeniz, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, ilk yarıda iyi bir yerde bıraktıkları performanslarını, ikinci yarıda üzerine koyarak devam ettireceklerini ifade etti.

Akdeniz, sezona iyi başladıklarını ve ligin ilk yarısında oynadıkları 5 maçı da kazanarak, zirvede yer aldıklarını anımsattı.

Ligin ilk yarısında yakaladıkları ivmeyi ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini dile getiren Akdeniz, “Sezon bizim adımıza oldukça iyi geçiyor. İyi başladık ve 5 maçlık periyotta iyi gidişi sürdürdük. Bütün maçlarımızı kazandık ve ilk yarıyı lider tamamladık. Devre arası çalışmalarımızda oldukça iyi geçti. Takım olarak ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandık. İlk yarı bizim için çok iyiydi, ikinci yarıda da iyi gidişi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Erzincan Gençlik ile karşılaşacak. Müsabaka, 8 Ocak Pazar günü 15.00’da Erzincan 13 Şubat Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un ligin ilk yarısında aldığı sonuçlar şöyle:

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Erzincan Gençlik: 74-67

Yozgat Gençlikspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 72-87

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Uğur Spor: 63-57

Sivas Gençlikspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 68-74

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kongre Lisesi Basketbol İhtisas: 77-75.