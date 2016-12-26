Büyükşehir Basketbol Ekibi 2. Yarıya Hazırlanıyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 10. Grubun ilk yarısını 5’te 5 yaparak lider tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda yoğun tempoyla sürdürüyor.

Bu sezon grup maçlarına fırtına gibi başlayan büyükşehir, oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı. Ligde 5’te 5 yapan turuncu yeşilliler, ligin ilk yarısını 10 puanla zirvede tamamladı.

Grup’ta 5 müsabakanın 3’ünü içerde, 2’sini ise deplasmanda oynayan Malatya Büyükşehir Blediyespor, rakip potaya 375 sayı atarken, potasında 339 sayı gördü.

İlk yarıda ortaya koyduğu başarılı performansı ikinci yarıda da sürdürmek isten turuncu yeşilliler, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının Antrenörü Erol Akdeniz, sezona iyi başladıklarını anımsatarak, “İlk yarıda 5 maçımızı da kazandık ve lider durumdayız. İkinci yarıda da aynı başarılı performansı gösterip, Play-Off’lara gitmek istiyoruz” dedi.

Akdeniz, ikinci yarı hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, “Sezona iyi başlamanın moraliyle ikinci yarı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk yarı 5’te 5 yaptık. İkinci yarı müsabakalar daha çekişmeli ve zorlu geçecektir. Ama biz takım olarak ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlanıp, iyi sonuçlarla yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Grup’ta ikinci yarı maçları 8 Ocak’ta başlayacak. Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzincan Gençlik ile karşılaşacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi