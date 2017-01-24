Büyükşehir Basketbolda Yenik
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL) 10 Grup’ta müsacedele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin üçüncü maçında deplasmanda Kayseri ekibi Uğur Spor’a 81-53 mağlup oldu.
Geçtiğimiz hafta Yozgat Gençlikspor’u hükmen 20-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 8’inci haftasında Uğur Spor ile karşılaştı. Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Hakan Gerey-Hasan Taner Topalca hakem ikilisi yönetti.
Müsabakaya iyi başlayan Uğur Spor, ilk seti 16-8 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Malatya Büyükşehir toparlansa da, soyunma odasına üstün giden taraf 38-25’lik skorla Uğur Spor oldu.
Üçüncü çeyrekte Uğur Spor, oyuna üstünlüğünü koydu ve set 26-13 Kayseri ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Final periyodunu 18-15 üstün tamamlayan Uğur Spor, müsabakayı 81-53 kazandı.
Grupta ikinci mağlubiyetini alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9’ncu haftasında 28 Ocak Cumartesi günü 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda Sivas Gençlikspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Gazetesi