Büyükşehir Basketbolda Yenik

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafıdan Kale İlçesi’ne içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları için 3.8 milyon TL’lik yatırım yapılıyor. MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, çalışmalar ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Kuruluşumuzdan...