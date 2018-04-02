Büyükşehir Baskette Mağlup
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6. Grup’ta, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Malatya Büyükşehir Belediye’yi deplasmanda 73-60 yendi.
Tecde Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Leyla Yücel ve Baran Varlu hakem ikilisi yönetti.
Karşılaşmada devreyi 46-31 önde geçen Kahramanmaraş ekibi, salondan 73-60 galip ayrıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başantrenör Erol Akdeniz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, genç bir takımla iyi mücadele ettiklerini belirterek, “İyi bir mücadele oldu. Kahramanmaraş iyi takım kurmuş. Sahada her iki takım oyuncuları ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Onları ve bizim çocukları tebrik ediyorum herkesin eline sağlık.” dedi.
AA
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