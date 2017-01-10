“Büyükşehir Belediyesi Su İşini Beceremiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, Malatya’da son zamanlarda ardı ardına yaşanan su kesintileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın “İçme suyu şebekesinde saniyede bin litre su kaybı’ olduğu şeklindeki açıklamalarının, Büyükşehir Belediyesi’nin bu işi beceremediğinin bir itirafı olduğunu söyledi.

“Devlet yaklaşık üç yılda 258 milyon 861 bin zarara sokulmuştur”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın geçtiğimiz günlerde su kesintisi ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamalarını değerlendiren CHP İlçe Başkanı Küçükşahin, şu iddiaları dile getirdi:

“1. 29 Aralık 2016 tarihli Görüş Gazetesinde “Saniyede 1000 litre Su kaybımız var” başlığı ile yayınlanan haberde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın “Şu anda içme suyu şebekemizde saniyede bin litre su kaybımız var bu su şebekede kayboluyor” dediği yer almıştır. Bu sözlerin anlamı, “ben bu işi beceremiyorum” itirafıdır. Aslında sadece becerememek değil, daha fazlası var.

2. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu’nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararının, 31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile kurulmuştur ve Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapmaktadır. (http://www.maski.gov.tr/sayfa.asp?id=183)

3. Başkanın açıklamaları dikkate alındığında;

Saniyede 1000 litre yani bir ton,

Dakikada 60.000 litre yani 60 ton,

Saatte 3.600.000 litre yani 3600 ton,

Günde 86.400.000 litre yani 86.400 ton,

Bir ayda 2.592.000.000 litre yani 2.592.000 ton,

Bir yılda 31.104.000.000 litre yani 31.104.000 ton,

İki yılda 62.208.000.000 litre yani 62.208.000 ton,

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşa içme suyu temin etme görevini devraldığı tarihten (31.03.2014) bugüne (09 Ocak 2017) kadar geçen 2 yıl 9 ay 8 gün içerinde 86.227.200.000 litre yani 86.227.200 ton su kaybı olmuştur.

4. Malatya merkez mahallerinde şebekeden sağlanan bir ton içme suyunun fiyatı 3 TL. olduğuna göre, Belediyenin bu süre içerisindeki zararı 3 X 86.227.200 = 258.861.600 TL.(ikiyüzellisekiz milyon sekizyüzatmışbir bin altıyüz Türk Lirası)’dır.

5. Sonuç olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu temin etme görevini devraldığı tarihten bugüne kadar geçen 2 yıl 9 ay 8 gün içerisinde kayıp kaçağa tedbir almayarak ve görevini yapmayarak devleti toplam 258.861.600 TL. zarara sokmuştur.

6. Bunun yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kayıp kaçaktan kaynaklanan gelir kaybını su fiyatını yüksek tutarak vatandaşa ödettiği değerlendirilmektedir.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com