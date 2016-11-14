Büyükşehir Belediyesporlu Voleybolcular Nefes Aldı
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımında galibiyetin sevinci yaşanıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek voleybol takımı, ligin altıncı haftasında Atatürk Spor Salonu’nda 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden turuncu yeşilliler, Hatay Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetinin ardından aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı.
Turuncu yeşilliler, ligde 6 haftalık dilimde 3 galibiyet, 3’te mağlubiyet aldı. Şuana kadar 9 puan toplayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, haftayı 7’nci sırada tamamladı.
Ligin ilk haftasında evinde TVF Spor Lisesi’ni 3-2 yenen turuncu yeşilliler, ikinci hafta deplasmanda Niksar Belediyespor’a 3-2 yenildi. Üçüncü hafta deplasmanda Solhan Spor’a 3-0’la boyun eğen Malatya ekibi, dördüncü hafta evinde 1920 Maraşspor’u 3-0’la geçmeyi başardı. Beşinci hafta deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, altıncı hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor’u 3-0 yendi.
Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
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