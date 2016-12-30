Büyükşehir Denetim İçin Tekne Aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerinde teknelerin denetimlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmak amacıyla İçsu Denetim Kontrol Teknesi satın aldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, baraj üzerinde bulunan teknelerin denetim, kontrol ve kayıt işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 5 metre boyunda, 50 HP gücünde bir tekne alındığı belirtildi.

Çakır: Teknelerin güvenliği için denetimler yapacak

Yeni alınan tekneyi inceleyerek bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, alınan denetim kontrol teknesinin baraj üzerindeki teknelerin güvenliği için önemli görevler yapacağını söyledi.

Çakır, teknenin Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı İç Sular Taşıma ve Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceğini belirterek, “40 knot (74 km) hız kapasitesine sahip bu tekne sayesinde Karakaya Baraj Gölü üzerinde bulunan teknelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından denetlemeler artık daha hızlı bir şekilde yapılacak. 7 kişi kapasitesindeki teknemiz, aynı zamanda baraj üzerinde arıza veya kaza gibi durumlarda acil müdahale de yapabilecek” dedi.

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