You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Büyükşehir Denetim İçin Tekne Aldı

Büyükşehir Denetim İçin Tekne Aldı
  • 30.12.2016
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerinde teknelerin denetimlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmak amacıyla İçsu Denetim Kontrol Teknesi satın aldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, baraj üzerinde bulunan teknelerin denetim, kontrol ve kayıt işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 5 metre boyunda, 50 HP gücünde bir tekne alındığı belirtildi.

Çakır: Teknelerin güvenliği için denetimler yapacak

Yeni alınan tekneyi inceleyerek bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, alınan denetim kontrol teknesinin baraj üzerindeki teknelerin güvenliği için önemli görevler yapacağını söyledi.

Çakır, teknenin Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı İç Sular Taşıma ve Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceğini belirterek, “40 knot (74 km) hız kapasitesine sahip bu tekne sayesinde Karakaya Baraj Gölü üzerinde bulunan teknelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından denetlemeler artık daha hızlı bir şekilde yapılacak. 7 kişi kapasitesindeki teknemiz, aynı zamanda baraj üzerinde arıza veya kaza gibi durumlarda acil müdahale de yapabilecek” dedi.

Bülten

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."