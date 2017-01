Büyükşehir Engel Tanımıyor!.. Şimdi de ‘Hülle’ Şirket!.

Bir şahıs 20 gün önce kurduğu şirketi Belediye’nin taşımacılık şirketi MOTAŞ’a devretti. Faaliyet alanı çok geniş olan şirketin, “yasa ve yönetmelikler” engelini aşmak amacıyla kurdurulduğu ifade ediliyor..

Geçtiğimiz hafta yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ikinci oturumunda, hisselerinin tamamına yakını Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan taşımacılık şirketi MOTAŞ’a ücretsiz devri kabul edilen ‘Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Rıza Baykal adlı kişi tarafından 20 gün önce, 3 Ocak 2017 tarihinde kurulduğu ortaya çıktı.

Özel bir şahıs tarafından, kuruluşunun üzerinden iki hafta geçtikten sonra, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait MOTAŞ’a hibe edilen şirketin, hibe edilmesinin arka planındaki asıl amacın ise, ‘Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un, belediyelerin şirket kurmalarını Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlamasının ortaya çıkardığı engelin, “hülle” yoluyla aşılması olduğu ileri sürülüyor.

Şirket Malatya 2. Noterliği’nin 03.01.2017 tarihli ve 00101 Yevmiye numarası ile tescil edilmiş. Şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi tescil edildikten sonra, ana sözleşme 11 Ocak 2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 17 Ocak Salı günü yapılan görüşmeler sonucunda ise, sözkonusu şirketin MOTAŞ’a bağışlanması (karşılıksız hibe), meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26. Maddesi, belediyeler ve diğer mahalli idarelerin ticari kuruluşlar kurmasının ancak Bakanlar Kurulu izni ile mümkün olduğunu öngörüyor.

Sözkonusu maddenin ilgili fıkrasında, “Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Bakanlar Kurulu’nun iznine tabidir” deniliyor. Şirket hibesinin, bu kanunun ortaya çıkardığı şirket kurma engelini hülle yoluyla aşılması olduğu iddia ediliyor.

Şirket kurdurulan şahıs kendine iş de mi bulmuş oldu?

Bu arada şirket ana sözleşmesinde, Melid Ulaşım’ın ilk 5 yıl için şirket müdürlüğünü, şirketin kurucusu ve sermaye sahibi Rıza Baykal’ın yürüteceği belirtiliyor. Şirketin MOTAŞ’a aktarılmasından sonra, şirket müdürünün değişip değişmeyeceği, şirket hibesinden sonra görevini sürdürüp sürdürmeyeceği de merak konusu oldu.

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 11 Ocak 2017 tarihli nüshasında yayımlanan şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” ara başlıklı 6. Maddesi’ne göre, şirketin sermayesinin her biri 1000 TL değerinde 10 paydan oluştuğu ve 10 bin TL olduğu, bu sermayenin Rıza Baykal tarafından tamamen taahhüt edildiği, ancak taahhüt edilen sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼’ünün (2500 TL) şirketin tescilinden önce ödendiği, geri kalan ¾’ünün (7500 TL) ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödeneceği vurgulanıyor.

Şirketin faaliyet alanı bir hayli geniş

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan şirket ana sözleşmesinin 3. Maddesine göre akaryakıttan otomotive, enerjiden inşaata ve güvenlik hizmetlerine kadar oldukça geniş bir faaliyet alanı bulunuyor.

1.Akaryakıt:

a-) Her tür petrol ürününün ve türevlerinin, Benzin, Motorin, Fueloil, Madeni Yağ, v.s. alımı satımı taahhüdü depolanması dağıtımı nakliyesi ve pazarlamasını yapmak bunlarla ilgili olarak satış birimleri satış istasyon lan kurmak.

b-) Petrol Esaslı her türlü yakıt ve tüketim mallarının alımı satımı taahhüdü depolanması dağıtımı nakliyesi ve pazarlamasını yapmak,

c-) Petrol esaslı her tür ham yan mamul ve mamulün allım satımı pazarlaması taahhüdü ithali ihracı faaliyetlerinde bulunmak.

d-) İlgili mercilerden izin almak şartıyla, LPG dolum tesisleri kurmak, LPG ile çalışan araçlar için LPG istasyonları kurmak, işletmek bayilikler almak ve vermek

2.Otomotiv:

Gerekli araç filolarını kurarak Şehir içi ve şehirlerarası insan ve yük taşımacılığı yapmak. Otomotiv ve otomotiv endüstrisine ait yedek parça mal malzeme ve eşyanın alımı satımı pazarlaması taahhüdü ithali ve ihracını yapmak. Oto, oto yedek parçalan ve yan ürünlerinin, oto lastiklerinin alım-satımı ticareti, pazarlaması ve acenteliğini yapmak. Oto Lastik Tamir yerleri açmak ve işletmek. Oto kiralama İşletmeleri ve oto yıkama tesisleri kurmak, işletmek, devretmek ve devralmak. Otobüs, Kamyon, fş Makinaları, v.b. nakil vasıta lan almak kiralamak kiraya vermek ve satmak. Bu nakil vasıtalarıyla ilgili olarak firmalarla anlaşarak şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi ve dışı turlar düzenlemek ve yolcu ve yük naklinde bulunmak, nakliyat ve Hafriyat işleri yapmak. Araç Filoları oluşturarak bu filolarla gerek kendi ürünlerinin gerekse başka ürünlerin pazarlama, dağıtım ve nakliyesini yapmak. Lojistik Hizmetleri sunmak. Kazı Tüne! Zemin Etüdü Proje Yol Kanal açma işlemleriyle ilgili Hafriyat İşleri Yapmak. Her türlü Hafriyat İşlerini Yapmak.

3.İnşaat:

Yurt içi ve dışında, resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü inşaat, proje, onarım ve taahhüt ihalelerine iştirak etmek, her türlü inşaat onarım ve taahhüt işlerini yapmak. Kat Karşılığı İnşaatlar yapmak. Her nevi demiryolu ray arsa bina inşaatları fabrika tesisleri, gölet, sulama kanalı, içme suyu, her türlü sosyal tesislerin mimarlık, müteahitlik, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini, projelerini, proje danışmanlıklarını yapmak, bunlara ait bilumum resmi ve özel işyerlerinin ihalelerine girmek, artırma ve eksiltmelerde bulunmak. Bu ihaleleri almak taahhütte bulunmak ve bu taahhütleri yerine getirmek. Otobüs- Metrobüs-Trambüs durakları ve bekleme merkezleri, Yol, Park, Bahçe, Kaldırım, Köprü, Bina, Fabrika, Sosyal Tesisler, Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi, Çeşme v.b. hizmet yerlerinin inşasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında inşaat sanayisinde kullanılan inşaatın ilk aşamasından başlayarak oturulacak hale getirmek ve bu sürede kullanılacak tüm inşaat malzemeleri, sıhhi tesisat ve diğer teçhizatlarını toptan alım satım ve pazarlamasını yapmak, Konusu ile ilgili Tüm inşaat malzemelerinin toptan alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Boya v.b. malzemeler ile orman ürünleri, inşaat ve sanayi boyalarını toptan alıp satmak.

4.Enerji:

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; Hidroelektrik Enerji üretim tesisi kurulması, Güneş enerjisi üretim tesisi kurulması işletmeye alınması, kiralanması, Güneş fotovoltaik enerjiden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletilmesi; Güneş enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmek kiralamak, kiraya vermek.

S.Güvenlik Sistemleri:

a-) Her türlü Yol, tesis, bina ve arazinin kara, deniz ve havadan güvenlik sistemini kurmak.

b-) Akıllı Trafik Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri, Simülasyon Yazılımları, Sinyalizasyon sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Kontrol sistemleri ve Benzeri sistemlere ait bilgisayar yazılımı, programları hazırlamak, hazır yazılım programlarını ve işletim sistemlerinin alımı, satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

c-) Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ile aksesuarlarının üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

d-) Her türlü yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm, kapalı devre güvenlik, yangın söndürme sistemlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını, montaj, tamir ve bakımını yapmak ve yaptırmak.

e-) Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, görsel-işitsel mekanik cihaz, kameralar ve monitörler üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

f-) Konusu ile ilgili kamera ve alarm sistemleri için gerekli yedek parça ve alt yapı malzemelerini üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

Bu amaç ve konularla ilgili olarak;

a- İthalat ve ihracat yapmak, b- Danışmanlık, Müşavirlik Hizmeti Vermek.

c- Sınai, Ticari ve Zirai tesisler kurmak, işletmek, makine ve diğer akşamlan, parçalan yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, d- Kuracağı tesisleri kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait tesisleri kiralamak veya satın almak,

e- Distribütörlükler, acentelikler ve bayilikler alınması ve verilmesi, f- Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak, isim hakkı almak ve vermek, ihtira beratı, lisans: imtiyaz, alamet-i farika gibi hakların iktisabı, kullanılması, devredilmesi ve kiralanması, g- Yurt içi ve yurt dışı serbest bölgelerde faaliyet göstermek, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara katılmak, işletmecilik ve komisyonculuk yapmak ve serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarla ticaret yapmak, h- Menkul ve gayrimenkulleri almak-satmak, inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak, rehin ve ipotek almak ve vermek, satış akdi sözleşmesi yapmak.

i- Her türlü taşınır haklar temin etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, j-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine her türlü rehin hakkı kurmak, tescil ettirmek, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak başkalanna ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ayni haklar kurmak ve bun lan tescil ve şerh ettirmek, k- Yurt içinde ve yurt dışında uzun, oıta ve kısa vadeli kredi, teminat mektupları almak ve bun lan şirket lehine ipoteğe vermek ve almak,

l-Yerli ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, fuar ve sergilere katılmak, m- Yatırım Teşvik Belgesi almak, devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak, takip etmek, almak ve devretmek, n- Zikredilen tüm bu konularla ilgili olarak gerekli muameleleri her kurum ve kuruluşta incelemek ve takip etmek, o- Yukanda yazılı konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişi id iğinde gerekli ilaveleri yapmak, Anasözleşmenin tadil mahiyetindeki bu karan Ticaret Sicili’nin tasdiki sonucu, usulen tescil ve ilan edilmekle hüküm ifade eder.

