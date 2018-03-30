Büyükşehir Galibiyetle Başlamak İstiyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 6.Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Kahramanmaraş Belediyespor’u yenerek, gruba iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Malatya Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ni birinci sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Basketbol Ligi’nde altıncı bölgede mücadele edecek. Turuncu yeşilliler, grubun ilk maçında 1 Nisan Pazar günü 14.00’da Tecde Spor Salonu’nda Kahramanmaraş Belediyespor’u konuk edecek.

“MALATYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Basketbol Antrenörü Erol Akdeniz, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 6.Grup’ta mücadele edeceklerini kaydederek, amaçlarının Malatya’yı en iyi şekilde temsil ederek, üst tura çıkmak olduğunu ifade etti.

Akdeniz, geçen sezonlardan bölgesel ligde tecrübeli olduklarını belirterek, “Bu sezon Malatyalı çocuklarla bölgesel ligde mücadele edeceğiz. Genç takımdan 2 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Geçen sezon 3 oyuncuyu transfer etmiştik ama bu sezon tamamen Malatyalı çocuklarla ligde mücadele vereceğiz. İyi hazırlandık, Play-off’u zorlayacağız” dedi.

İLK HEDEF TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE KATILMAK

Altı grupta oynanacak EBBL grup müsabakaları sonucunda her grupta birinci ve ikinci sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine doğrudan katılım hakkı kazanacaklar. Türkiye Birinciliği müsabakalarının 16 takımla oynanmasını sağlamak üzere grup üçüncüleri arasında, bir il merkezinde tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL’ye Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacak.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Basketbol Ligi’nde altıncı grupta mücadele edecek. Grup’ta Malatya ekibinin yanı sıra Elazığ Basketbol Akademi, Genç YİBO, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ve Şutim’de yer alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un maç programı şöyle:

1 Nisan Pazar Tecde Spor Salonu 14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraş Belediyespor

8 Nisan Pazar Elazığ Basketbol Akademi-Malatya Büyükşehir Belediyespor

15 Nisan Pazar Malatya Büyükşehir Belediyespor-Genç YİBO

22 Nisan Pazar ŞUTİM Spor-Malatya Büyükşehir Belediyespor

25 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor

2 Mayıs Çarşamba Malatya Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Basketbol Akademi

13 Mayıs Pazar Genç YİBP-Malatya Büyükşehir Belediyespor

16 Mayıs Çarşamba Malatya Büyükşehir Belediyespor-ŞUTİM Spor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi