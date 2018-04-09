Büyükşehir Galibiyetle Döndü
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6.Bölgede mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, grubun ikinci haftasında deplasmanda Elazığ Basketbol Akademi’yi 67-45 mağlup etti.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Salih Serkan Koçak ile yardımcı hakem İlker Erbek yönetti.
Müsabakaya hızlı başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyrekte özellikle boyalı alandan ürettiği sayılarla periyodu 20-9 üstün tamamladı. İkinci periyotta iki takımda karşılıklı sayılar üretirken, periyodu 17-13 Elazığ Basketbol Akademi üstün tamamladı.
Müsabakanın ilk yarısını 33-26 üstün tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyrekte hücumda iyi işler yaptı. Boyalı alanda etkili olan turuncu yeşilliler, çeyreği 17-10 üstün tamamladı ve durumu 50-36’ya getirdi. Müsabakanın son çeyreğinde hücumda ve savunmada iyi işler yapan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 17-9’luk üstünlük sağladı ve müsabakayı 67-45 üstün tamamlayarak, ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, grubun üçüncü haftasında 15 Nisan Pazar günü 15.00’da Atatürk Spor Salonu’nda Genç YİBO takımını konuk edecek.
Yeni Malatya Gazetesi