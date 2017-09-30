Büyükşehir Kötü Başladı

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa ekibi Haliliye Belediye’ye 3-0 yenildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Hüseyin Okumuş ile yardımcı hakem Rıdvan Bozyiğit yönetti. Haliliye Belediye, sezonun ilk müsabakasını 22-25, 16-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 kazandı.

Müsabakanın ilk setine Haliliye Belediye iyi başladı. Şanlıurfa ekibi teknik molaya 12-6 üstün girerken, sayı farkı 8’e kadar yükseldi. Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci moladan iyi döndü ve aradaki farkı 2’ye kadar düşürdü ancak Haliliye Belediye seti 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçti.

İkinci sette Haliliye Belediye rahat bir oyun çıkarttı. Teknik molaya 12-9 üstün giren Şanlıurfa ekibi, seti 25-16 galip tamamladı ve durumu 2-0’a getirdi.

Müsabakanın üçüncü setinde Haliliye Belediye maçı kazanmak, Malatya Büyükşehir Belediyespor ise oyuna tutunmak için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Haliliye Belediye, teknik molaya 12-8 üstün girerken, Malatya Büyükşehir Belediyespor moladan sonra farkı eritmeyi başardı. Oyunun kalan bölümü büyük bir çekişmeye sahne olurken, Haliliye Belediye, seti 25-21 önde tamamlayarak, müsabakayı 3-0 kazandı.

“İLERLEYEN HAFTALAR ADINA UMUT VEREN BİR TAKIMIMIZ VAR”

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un voleybol antrenörü Muhammed Çatar, yeni ve genç bir takım olduklarını ifade ederek, “Tecrübeli ve çok dirençli bir takımla karşılaştık. İyi mücadele ettik ama yabancı oyuncularını durdurmakta zorlandık. İlerleyen haftalar için çok umut veren bir takımımız var. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Birkaç hafta içerisinde form tutup, elimizden geleni yapacağız” dedi.

Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir ile MASKF yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Ferdi DURDU, Mehmet GÖRESİYE- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com