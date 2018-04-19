Büyükşehir ‘Kupon’ Arsa Satıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 5’i Bahçebaşı, 2’si Kavaklıbağ, 1’i Yaka mahallesinde, 9’u Yeşiltepe ve 11’i de Tecde bölgesinde olmak üzere toplam 28 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı. 26 Nisan 2018 Perşembe günü ihaleyle satılacak olan parsellerin bedellerinin, yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 28 parsel ‘Açık ve Kapalı Teklif Usulü’ ile satılacak.

26 Nisan Perşembe günü saat 14.30’da Encümen huzurunda yapılacak olan parsellerle ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabileceği kaydedildi.

10 taksitte ödenebilecek

İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parseller için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca parsel bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.

Parsel büyüklükleri 31 m2 ile 7.289 m2 arasında değişirken, muamman bedelleri ise 15 bin lira ile 5.1 milyon lira arasında değişiyor.

Orduzu Pınarbaşı girişinde kupon arsalar

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Orduzu Pınarbaşı girişinde satışa sunduğu 4453 ve 5058 metrekarelik arsaların ‘Ticaret Alanı’, 7289 metrekarelik 2 arsanın ‘Özel Eğitim Tesis Alanı’, 6511 metrekarelik olanın ise ‘Özel Eğitim Tesis Alanı (Yurt)’ imarlı oldukları bildirildi.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin Yaka Mahallesi sınırlarındaki 7037 metrekarelik arsasının imarının ise ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ olduğu belirtildi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi