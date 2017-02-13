Büyükşehir Mağlubiyetle Başladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 10. Grubu 18 puanla ikinci sırada tamamlayarak, Play-Off’a kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor, kura çekimi sonrası D Grubu’nda yer aldı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda grubunda başarılı bir performans ortaya koyan turuncu yeşilliler, Play-Off grubunda yer almayı başardı.

Normal sezonun sona ermesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Malatya Büyükşehir Belediyespor D Grubu’nda yer aldı. D Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Konya Selçuklu Belediyespor, Sinop Yıldızları, İstanbul Anadolu Efes Gelişim, İstanbul İstanbulspor Beylikdüzü Gelişim, Gaziantep Belediye takımları yer alıyor.

İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER

Malatya Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçını deplasmanda Gaziantep Belediye ile oynadı. Turuncu yeşilliler, müsabakayı 72-55 kaydetti.

Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ahmet Oğuzhan Cirit-Doğu Berk İnnal hakem ikilisi yönetti.

İlk çeyreğe iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, birinci seti 20-15 üstün tamamladı. İkinci sette toparlanan Gaziantep Belediye, seti 22-15 üstün tamamladı ve soyunma odasına 37-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Gaziantep Belediye, seti 17-11 üstün tamamladı ve farkı açtı. Final periyodunda da üstünlüğü elden bırakmayan Gaziantep Belediye, seti 18-9 üstün tamamladı ve müsabakayı 72-55 galip bitirdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi