Şeker ve Askeri Hastane Alanında İmar Değişikliği

Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı çalışmalarını yaptığı 3. oturumla tamamladı. Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında yapılan toplantıda, CHP’li Belediyelerden Arguvan’ın arpa-buğday üretimi ile Hekimhan’ın Alıç Sirkesi Üretim tesisi projelerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür edilirken, bir bölümüne Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılan Eski Şeker Fabrikası alanı ile kamu binaları planlanan eski Askeri Hastane arazisine imar izinleri verilmesi kabul edildi.

İmar plan tadilatlarına ilişkin gündem maddelerinde ise merkezde zaten sıkışık olan insan ve araç trafiğini daha da yoğunlaştıracak şekilde inşaat alanlarının artırılması ve kat artışına ilişkin kararlar da onaylandı.

Çakır’a yetki

Kuzey ilçeler içme suyu amaçlı sondaj kuyuları açılması, içme suyu inşaatlarının AG-OG Enerji Nakil Hattı Yapımı, Güney ilçeler içme suyu deposu, terfi binası ve fosseptik inşaatı işi, muhtelif ilçelerde 1. Etap içme suyu yapımı, Güney ilçeler içme suyu amaçlı sondaj kuyularının açılması ve MASKİ hizmet alımında bulunan içme suyu depo ve terfi merkezlerinin bakım ve onarım işi nedeniyle kullanılacak olan 13.5 milyon TL’lik kredinin yanı sıra hububat (Buğday-arpa) üretiminin artırılması için Arguvan Belediyesi ile DAP ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan proje için makine-ekipman (Tohum ekme-biçme- tanelere ayırma) alımı ve alıç sirkesi üretim tesisi kurulması için Hekimhan Belediyesi ile DAP ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan proje için makine-ekipman alımı ve yapılan protokole göre hizmet sunulması için Başkan Çakır’a yetkisi verilmesi maddeleri ayrı ayrı okunarak kabul edildi.

Gündemin imar maddeleri

Nazım imar Planı olmayan Doğanyol İlçesi Çolak Mahallesi 843-842-1462-1468 ve 1480 nolu parsellere park, Belediye Hizmet Alanı (BHA), ibadet, konut ve Pazar alanı fonksiyonu verilmesi,

Plansız alanda kalan Gedik Mahallesi (Yeşilyurt) 351 ada 1-8 ve 9 nolu parsellere eğitim alanı fonksiyonu verilmesi,

Mevcut planda park alanı olan İnönü Mahallesi 5498 ada 4 nolu parsele ( Eski Şeker Fabrikası arsası Yeni Devlet Hastanesi alanı – Ergenekon köprüsüne doğru olan kısmı) BHA, sağlık tesisi, eğitim ve rekreasyon alanı fonksiyonlarının verilmesi

Eski Askeri Hastanenin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi 4376 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı (KHA) fonksiyonu verilmesi

Mevcut planda Taban Alan Katsayısı (TAK) 0.25 olan Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6 nolu parselin TAK’ının .30’a çıkarılması (İnşaat alanının artırılması)

Mevcut planda ayrık nizam 4 kat olan İzzetiye Mahallesi 601 ada 18 ve 19 nolu parsellere ayrık nizam 5 kata yapılaşma izni verilmesi ve İstasyon Virajında bulunan kerpiç Konaklardan bir tanesindeki 2 dairenin, bakım-onarım ve işletilmesi karşılığında 10 yıllığına Melid Ulaşım Ltd.Şti’ye devri ile ilgili maddeler kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı toplantısını 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

BAŞKAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş; hububat ve alıç sirkesi üretim tesisi için sürdürdükleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine teşekkür ettiklerini söylediler.

Ayrıca cazibe merkezinde (Kerpiç konaklar) E blok, zemin katta 1 adet, 1. Katta 2 adet dairenin Melid Ulaşım Hizmet Grupları San. Tic. Ltd Şti’ye (MOTAŞ) 10 yıllığına verilmesi kabul edildi.

MART AYI TOPLANTISI

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısının, 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi