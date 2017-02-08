Büyükşehir Meclisi Toplandı

Avukat Yıldırım, Özel Kalem Müdürü kadrosuyla memur yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine vekaleten atanan Kent Konseyi Eski Genel Sekreteri Av. Ali Yıldırım, istisnai kadro olan Özel Kalem Müdürlüğüne atanarak memur yapıldı. Ercan Turan’ın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanmasıyla boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine vekaleten atanan Ali Yıldırım’ın bu görevi, memur yapılmasıyla birlikte resmiyet kazanmış oldu. Ali Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atandığı bilgisi, Çarşamba günü yapılan meclis toplantısında meclis üyelerine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı meclis çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında yapılan ilk oturumda, gündem dışı verilen teklifler okunarak gündeme alındı. Gündemde yer alan maddelerden bazıları ertelenirken, bazıları da görüşülerek karara bağlandı.

Borcu ile birlikte kooperatife devredildi

Gündem maddeleri arasında yer alan, Battalgazi İlçesi Hacıyusuflar Mahallesi’ndeki tarımsal sulama tesisinin, 583 bin TL tutarındaki elektrik borcu ile birlikteHacıyusuflar Sulama Kooperatifine, Yeni Köy Garajının da mevcut kira bedeline 50 bin TL +KDV eklenerek 2030 yılı sonuna kadar MOTAŞ’a devri kabul edildi.

Serbest Geçiş Kartları ile ilgili olarak TUİK tarafından belirlenen geçici görevlilerin yararlanması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca talep halinde D4 yetki belgesi sahiplerine J plaka tahsisi de komisyon raporu doğrultusunda meclis tarafından kabul edildi.

Arapgir’de bulunan Gedik Caddesi ve tarihi Mir Liva Camii koruma alanında kalan sokak sağlıklaştırmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Sayıştay Raporu meclisin bilgisine sunuldu

Meclis toplantısında, Sayıştay’ın 2015 yılında Malatya Belediyesinde yaptığı denetimine ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi. Denetimler sonucunda ‘mali rapor ve tablolarının ‘Doğru ve güvenilir bilgi içermediği’ kanaatine varılan Sayıştay raporuna ilişkin kısa bir bilgi veren Başkan Ahmet Çakır, “Sayıştay’ın teftişi sonucunda Malatya Belediyesi’ne yönelik eleştiri, öneri ve izlemeye alınan bulgularla ilgili olarak ilgili birimlerden gerekli açıklamalar alınmış ve Sayıştay’a gönderilmiştir” dedi.

Avukat Yıldırım memur yapıldı

Ahmet Çakır’ın 2009 yılında belediye başkanı seçilmesiyle birlikte Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne getirilen, Büyükşehir statüsüyle birlikte Ahmet Çakır’ın danışmanı olarak atanan, aynı zamanda Başkan Çakır’ın hem kişisel hem de belediye başkanlığı öncesinde ortak olduğu şirketin avukatlığını da yapan, Av. Ali Yıldırım, istisnai bir kadro olan Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanarak ‘Memur’ yapıldı. Ali Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atandığı bilgisi de üyelerin bilgisine sunuldu. Yıldırım, Ercan Turan’dan boşalan genel sekreter yardımcılığına vekaleten atanmış, ancak memur olmadığı için bu görevi resmiyet kazanmamıştı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısı’nın ikinci oturumunu 14 Şubat Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com