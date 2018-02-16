Büyükşehir Meclisi’nde 2. Oturum

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısına, 16 Şubat Cuma günü yaptığı II. birleşimle devam etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Başkanlık etti.

Saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantı gündeminde, bazı konular görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı.

BAŞKAN ÇAKIR’A YETKİ

Gündem maddeleri arasında yer alan Kuzey ilçeler içme suyu deposu, terfi binası ve fosseptik inşaatı işi ile muhtelif ilçelerde 2. etap içme suyu yapım işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesi hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi kabul edildi.

Meclis toplantısında daha çok imar ağırlıklı konular görüşülüp karara bağlanırken bir sonraki meclis toplantısının 20 Şubat Salı günü saat 14.00 de yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

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