Büyükşehir Meclisi’ne MHP de Girdi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, AKP’li Darende meclis üyesinin istifasıyla boşalan üyeliğine Darende’nin MHP’li üyesi, AKP’li üyeden boşalan Darende Belediye Meclisi’ne ise, AKP’nin yedek üyesi getirildiler.

AKP’Lİ ÜYE İSTİFA ETTİ..

Daha sonra FETÖ/PDY örgütüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Darende’nin AKP’li İlçe ve Büyükşehir Meclis Üyesi ve aynı zamanda İlçe Belediye Başkan Yardımcısı olan Durmuş Doğan, tutuklanmadan kısa bir süre önce belediye ve partisindeki görevlerinden istifa etti.

Bu istifa ilginç bir durumu meydana getirdi. Doğan’ın istifasıyla boşalan İlçe Belediye Meclis üyeliğine AKP’li yedek üye Gazi Karakaya getirildi. Ancak, yerel seçimlerde AKP’den sonra Darende’de en fazla oyu alan MHP’den İlçe Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Orhan Ormancı (fotoğraftaki), ikinci parti konumundaki MHP’li üye olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Darende’nin yedek üyesi olduğundan, Büyükşehir İlçe Meclisi’ne AKP’li üyenin istifasıyla boşalan üyelik görevine getirildi.

İTİRAZLAR REDDEDİLİNCE..

AKP’nin, Büyükşehir Meclis üyeliğinin de kendilerinde olması gerektiği yolunda yaptığı itirazlar İlçe ve İl Seçim Kurulları tarafından reddedilince, MHP’li üye Ocak ayından itibaren Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına katılmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 Ocak Salı günü yapılan Ocak ayı toplantıları 2. oturumunda, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından, MHP’li Orhan Ormancı’nın Darende’den yeni meclis üyesi olarak göreve başladığı bilgisi üyelere verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın dışında 49 üyesi bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde MHP ilk kez temsil edilmeye başlandı. Büyükşehir Meclisi’nde halen 49 üyelikten 42’si AKP, 6’sı CHP, 1’i de MHP’li isimlerden oluşuyor.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com