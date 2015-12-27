‘Büyükşehir Olursak..’

Malatya’nın büyükşehir olması ile 3 merkezin ilçeye ayrılacağı bildirildi.

Hükümetin Malatya dahil Van, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Trabzon ve Balıkesir gibi illerin büyükşehir veya bütün şehir olma çalışmaları sürerken, bu konuda Malatya’da planlama ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın büyükşehir olması için planlama ve teknik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “İçişleri Bakanlığı’nın planlama ve teknik çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, bir büyükşehir ve büyükşehire bağlı 3 merkez ilçe olacak gibi görünüyor” dedi. Malatya Belediyesi sınırları ile bitişik belediyenin sınırlarının birbirine girdiğini, özellikle il dışından gelip geçenlerin şehirler arası yolda Malatya Belediyesi sınırlarından mı, yoksa bitişik belediye Yakınca ve Bostanbaşı beldesinden mi geçtiğinin belli olmadığını söyleyen Çakır, “Büyükşehir olunca, daha sağlıklı kentleşme olacak” ifadelerini kullandı.

Bitişik beldelerin çöplerini Malatya Belediyesi çöp deposuna aktardıklarını, merkeze yakın birçok ilçe ve beldenin içmesuyunu Malatya Belediyesi’ne ait kaptaj’dan aldığını hatırlatan Çakır, büyükşehir olunması halinde yaşanan birçok sıkıntının da ortadan kalkacağını vurguladı. Büyükşehir kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) bir iki ayda çıkmasını beklediklerini söyleyen Başkan Çakır, “Büyükşehir ile Malatya kazanacak. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz kazanacak” şeklinde konuştu.