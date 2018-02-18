Büyükşehir Rize’de Yenildi
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize ekibi Fındıklıspor’a 3-1 yenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 23.haftasında Fındıklıspor ile Rize Fındıklı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-18 üstün tamamlayan Fındıklıspor, ikinci seti 25-19 önde tamamlayarak, müsabakada 2-0 üstün duruma geldi. Çekişmeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, durumu 2-1’e getirdi ve müsabakayı dördüncü sete taşıdı. Fındıklıspor, 4.seti 25-14 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-1 kazandı.
Yeni Malatya Gazetesi
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