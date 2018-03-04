Büyükşehir Sezonu Yenilgiyle Kapattı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Tokat ekibi Niksar Belediye’ye 3-0 mağlup oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ligin son hafta mücadelesini başhakem Mahmut Karaca ile yardımcı hakem Ahmet Bulduk yönetti.

Müsabakanın birinci seti çekişmeli başladı. İki takımın karşılıklı sayılar ürettiği ilk sette Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Teknik mola dönüşü Niksar Belediye hücumda etkili olan taraftı. Büyük çekişmeye sahne olan seti, Niksar Belediye 25-23 üstün tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci setine Niksar Belediye iyi başladı. 4-0’lı üstünlük sağlayan Tokat ekibi, teknik molaya 12-5 üstün girdi. Teknik mola dönüşü de hız kesmeyen Niksar Belediye durumu 17-9’a getirdi. Hücumda etkili olamayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, aradaki sayı farkını eritemedi. Bir türlü maça ortak olamayan turuncu yeşilliler, 22-11 geriye düştü. İkinci sette baştan sona üstün bir görüntü ortaya koyan Niksar Belediye, seti 25-13 üstün tamamladı ve müsabakaya durumu 2-0’a getirdi.

Müsabakanın üçüncü setine de iyi başlayan taraf Niksar Belediye oldu. Tokat ekibi, müsabakanın üçüncü setinde 7-3’lük üstünlük sağladı. Malatya Büyükşehir Belediyespor farkı 1’e kadar düşürdü ancak Niksar Belediye teknik molaya 12-10 üstün girdi. Mola dönüşü hücumda iyi işler yapan Malatya Büyükşehir Belediyespor, üst üste bulduğu sayılarla, üçüncü sette 22-20 üstünlük sağladı. Niksar Belediye, üst üste ürettiği sayılarla 22-22’lik eşitliği sağladı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, Raydel ile üst üste iki kez bloğa takılınca Tokat ekibi 24-22 öne geçti. Niksar Belediye, son 3 blok sayısıyla seti 25-22 üstün tamamladı ve müsabakayı 3-0 kazandı.

“GELECEK SEZONA HAZIRLANACAĞIZ”

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Antrenörü Muhammed Çatar, “İlk sete iyi başladık ama devamını getiremedik. Müsabakayı 3-0 kaybettik, üzgünüz. Ligde kaldığımız için mutluyuz. Ancak Niksar Belediye karşısında oynadığımız son iki set bize yakışmadı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir taraftar vardı. Artık gelecek sezonun çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile Malatya Büyükşehir Belediyespor kulübü başkanı Orhan Barman’da izledi.

Mehmet GÖRESİYE, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com